Aranburu dice que lo "razonable" sería que el estadio de El Sadar vuelva a Osasuna

7/03/2018 - 14:07

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha indicado que "parece razonable" que el estadio de El Sadar vuelva al Club Atlético Osasuna. No obstante, ha dicho que este tema "ha quedado quieto, parado, no tenemos esa opción", tras la decisión de la Asamblea de Osasuna de no comprar el estadio.

PAMPLONA, 7 (EUROPA PRESS)

Aranburu ha señalado, en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, que "el propio club se puso en contacto con nuestro interlocutor dentro del departamento de Hacienda para hacer una oferta de recompra del estadio El Sadar, la oferta nos parecía interesante porque el precio de tasación acordado era el precio el cual se aceptó la dación en pago, faltaban de fijar algunos detalles y en esas estábamos cuando hemos tenido noticia de que la Asamblea ha negado esa posibilidad".

Sobre si existe otra oferta para el estadio, el consejero ha dicho que "no lo he comprobado, no lo he consultado con Hacienda". Según ha continuado, conocen que "se hizo alguna consulta, vía registro, sobre la posibilidad de adquirir el estadio, pero no puedo decir si es una cosa firme, seria o es una estrategia de cara a la Asamblea". "No tengo nada sólido", ha concluido.