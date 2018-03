Discapacidad. más de 250 jóvenes con discapacidad de castilla y león, en el 'game de empleo' de fundación once

Un total de 266 jóvenes con discapacidad procedentes de todas las provincias de Castilla y León participaron este miércoles en el 'Game de Empleo para jóvenes con discapacidad: Poder Extra', organizado por Fundación ONCE en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio de Valladolid y con el apoyo del Fondo Social Europeo.

La jornada contó con la presencia de Carlos Javier Fernández Carriedo, consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León; Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE; Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid; Juan Antonio Gato Casado, concejal delegado general de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid; Sabina Lobato, directora de Empleo, Formación, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE; Arancha Casado, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León; Ismael Pérez, delegado Territorial de la ONCE en Castilla y León, e Ignacio Tremiño, diputado del PP por Valladolid.

Con esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (POEJ), se quiere mejorar las capacidades de jóvenes con discapacidad en situación de desempleo de Castilla y León inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Igualmente, el evento pretende motivar a los jóvenes a marcarse unas metas viables, visualizar la importancia de la formación, mostrar oportunidades laborales, despertar nuevas vocaciones y dotar a los asistentes de herramientas efectivas, innovadoras y diferenciadoras, así como trabajar habilidades sociales.

Las actividades comenzaron con una conferencia a cargo de los 'trainers paralímpicos' Marta Arce y Alejandro Sánchez y continuaron con diferentes talleres en los que se han trabajado los objetivos mencionados.

Durante el acto, los participantes contaron con la compañía de responsables de empresas como ILUNION, Decathlon, Leroy Merlin, El Corte Inglés, Integra, Iveco, Audiotec y Madison. Junto con sus técnicos de recursos humanos, realizaron entrevistas de trabajo y recibieron propuestas de mejora. Finalmente, los participantes dejaron sus currículums para futuras oportunidades de empleo.

