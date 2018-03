Cataluña. el pdecat defiende que jordi sànchez debería estar en libertad y someterse a la investidura

7/03/2018 - 13:54

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, denunció este miércoles que en España se están vulnerando las reglas que permiten un buen funcionamiento de la democracia y defendió que Jordi Sànchez debería estar en libertad y, por tanto, poder someterse a la investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña en el Pleno convocado para el próximo lunes, 12 de marzo.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Campuzano se refirió así a la "mala decisión" del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de denegar la petición de excarcelación hecha por Jordi Sànchez, que le permitiría acudir a la sesión de investidura del Parlament en la que pretende ser candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Defendió que Sánchez, expresidente de la ANC, "tiene las condiciones" para ser investido presidente de la Generalitat y reivindicó que, al igual que Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, no debería estar en prisión. Explicó que no existe riesgo de destrucción de pruebas, ni de fuga, "ni voluntad de continuar realizando los supuestos que justifican su investigación".

Campuzano criticó que la decisión del TC no respeta el resultado de las elecciones del 21 de diciembre y vulnera los derechos y libertades de los catalanes. "En España se continúan vulnerando las reglas que permiten que la democracia funcione de manera adecuada", consideró el parlamentario convergente.

Asimismo, se mostró convencido de que las fuerzas políticas soberanistas "tienen como prioridad que en Cataluña haya un gobierno fuerte" que en estos momentos podría presidir Jordi Sànchez.

Agregó que no le corresponde a él decidir si debería plantearse otro candidato a la Presidencia de la Generalitat y recalcó que "no me toca introducir especulaciones de ningún tipo".

(SERVIMEDIA)

07-MAR-18

LDS/caa