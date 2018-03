Una exposición en la biblioteca pública provincial recorre la vida y obra de María Victoria Atencia

7/03/2018 - 14:23

La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Monsalud Bautista, y el director del Centro Andaluz de las Letras (CAL), Juan José Téllez, han inaugurado este miércoles la muestra sobre María Victoria Atencia que recorre la vida y obra de una de las grandes poetas españolas de la generación del 50.

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

La exposición, que se enmarca dentro de la programación que el Centro Andaluz de las Letras ha organizado en torno al Día Internacional de la Mujer, estará abierta al público hasta el 30 de marzo en la biblioteca pública provincial de Málaga.

La muestra 'Maria Victoria Atencia, Reina blanca de nuestra poesía', que está comisariada por el escritor Antonio Gómez Yebra, se diseñó en 2014 cuando María Victoria Atencia fue designada autora del año por la comisión asesora del CAL.

Así, durante 20 paneles, el público recordará la trayectoria literaria de la autora a través de textos e imágenes explicativas, han explicado en el acto inaugural, al que también han asistido el propio comisario, que ha exhibido el material que utilizó para desarrollar la muestra, y el poeta Francisco Ruiz Nogueras, antólogo de la publicación 'A este lado del paraíso'; publicación que se elaboró con motivo del Día Internacional del Libro y que recoge una selección de textos de toda la producción literaria de María Victoria Atencia.

De igual modo, el Centro Andaluz de las Letras ha editado un catálogo en el que se reflejan las fotografías y textos de los que consta la exposición.

A través de textos de autores contemporáneos como Pepe Bornoy, Clara Janés, Antonio Carvajal, Pablo García Baena, Antonio Garrido, Juan Antonio Gómez Iglesia, José Infante, Xelo Candel Vila, María José Jiménez Tomé o María Payeras Grau, entre otros, se rinde homenaje a María Victoria Atencia, primera poeta galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

María Victoria Atencia, nacida en Málaga en 1931, es una de los miembros más destacados de la llamada 'Generación del 50'. Desde niña mostró una fuerte inclinación por la poesía, la pintura y la música, disciplinas que cultivó a través de su educación en colegios de marcada tendencia religiosa.

A los 24 años contrajo matrimonio con Rafael León quien se convirtió en su guía y editor, dedicándose de lleno a la poesía. Es académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga; académica correspondiente de las Reales Academias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando; y asesora del Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía, de la 'Fundación de la Generación del 27' de Madrid, del 'Centro Cultural Generación del 27' de Málaga, de la 'Fundación María Zambrano' (Vélez-Málaga), y de 'Honorary Associate of The Hispanic Society of America' de Nueva York.

Ha obtenido numerosas distinciones entre las que destacan el Premio Andalucía de la Crítica en 1998, el Premio Nacional de la Crítica en 1998*o Premio Luis de Góngora de la Letras Andaluzas. En 2010 es galardonada con el VII Premio Federico García Lorca, el de mayor dotación económica de los premios de poesía de habla hispana, con 50.000 euros. Se trata de la segunda mujer que se alza con este premio después de que la peruana Blanca Varela resultara galardonada en 2006.

En 2012, fue postulante al sillón "n" de la Real Academia Española, vacante tras la muerte de Valentín García Yebra, junto con Carme Riera, siendo está última la elegida para ocuparlo. Asimismo, es Hija Predilecta de Andalucía y doctora Honoris Causa*por la Universidad de Málaga (UMA).