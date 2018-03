PP se une a Navalagamella Puede e IU para presentar una moción de censura contra el alcalde de Navalagamella

7/03/2018 - 14:35

Partido Popular, Navalagamella Puede e IU Los Verdes- Comunidad de Madrid han presentado en el registro del Ayuntamiento de Navalagamella una moción de censura contra el alcalde, Miguel Ángel Segovia, de Nueva Gamella.

NAVALAGAMELLA, 7 (EUROPA PRESS)

Partido Popular, Navalagamella Puede e IU Los Verdes- Comunidad de Madrid han presentado en el registro del Ayuntamiento de Navalagamella una moción de censura contra el alcalde, Miguel Ángel Segovia, de Nueva Gamella.

El escrito, que ha sido presentado este martes en el Ayuntamiento, por lo que la moción tendría que debatirse el 20 de marzo, a las 12.00 horas, en Pleno extraordinario.

En declaraciones a Europa Press, el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, Andrés Samperio, ha aclarado que aunque el partido que apoya la moción se llama 'Navalagamella Puede', "no pertenece a Podemos, ya que el concejal es independiente".

Samperio ya fue alcalde de Navalagamella esta Legislatura, durante 14 meses, pero fue relevado en el cargo a raíz de otra moción de censura presentada por PSOE (1 concejal), IU (con otros dos concejales que han renunciado al acta) y Nueva Gamella (3 concejales, y que está en la actualidad al frente de la Alcaldía). En este sentido, ha indicado que tanto PSOE como IU "salieron" del Gobierno municipal "hace unos meses".

El Partido Popular cuenta con cuatro concejales, el PSOE con 1 e Izquierda Unida con dos, aunque la moción sólo la presenta uno de los dos ediles al no haber tomado posesión de su acta el nuevo concejal, según ha explicado Samperio.

El candidato del PP ha achacado la presentación de la moción a que "la cordura tiene que estar por encima de las siglas políticas". "Una cosa es gobernar con todos y otra contra todos. Lo importante el servicio a los ciudadanos. En Navalagamella siempre ha habido buen ambiente. Nos hemos llevado todos fenomenal. Pero el alcalde se lleva mal con todos. Este señor ha secuestrado la democracia en Navalagamella, llegando a denunciar el propio alcalde al Ayuntamiento par ano acatar los acuerdos de Pleno que son soberanos", ha resaltado.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el concejal de Izquierda Unida-Los Verdes Comunidad de Madrid, Andrés del Valle, ha coincidido en afirmar que el alcalde "tiene secuestrada la Legislatura". "La situación no puede seguir así", ha añadido.

"Me veo en la obligación de restablecer la democracia en el pueblo. No entramos en grupo de gobierno, pero damos el poder a la lista más votada. Vamos a negociar presupuestos, iniciativas y presentar proyectos del Plan de Inversión Regional, que no se ha presentado ninguno. Es una decisión muy difícil para un concejal de Izquierda Unida", ha relatado.

Por su parte, el concejal de Navalagamella Puede ha dicho que es "absolutamente imprescindible" presentar la moción de censura porque el municipio es un "desastre legal, social y económico".

En cuanto a su partido, ha explicado que Navalagamella Puede es una "agrupación electores" y ha desmentido que esté vinculado a Podemos, en alusión a lo publicado por algunos medios de comunicación.

"SITUACIÓN INADMISIBLE"

El texto de la moción, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que el funcionamiento del Ayuntamiento "no es el más idóneo para los intereses" del municipio. Añade que la "situación creada" con los trabajadores municipales es "inadmisible y preocupante" ya que "hay varios empleados de baja laboral y uno cesado". Indican además que el alcalde es de "ordeno y mando" y que "gobierna a golpe de decretos" presentando plenos "vacíos de contenido".

Afirman que hay "incapacidad de entendimiento y negociación" y que "no han sido capaces" de presentar los Presupuestos de 2018. "Aún no tenemos conocimiento de las actuaciones del Plan de Inversiones Regional al no haber presentado ningún proyecto, derrochando el dinero público en obras que podían haber sido sufragadas en su totalidad por dicho Plan de la Comunidad de Madrid", aseguran.