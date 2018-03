Científicas y empresarias piden medidas para que la maternidad no disminuya sus posibilidades de ascenso

Mujeres científicas y empresarias han exigido este miércoles reformas legislativas para garantizar que la maternidad no disminuya sus posibilidades de ascenso en las carreras profesionales porque en caso contrario, han advertido, la sociedad perderá el 50 por ciento del talento.

Así, lo han expuesto antes de intervenir en la jornada 'Mujer, Ciencia y Empresa', organizada por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) y los Rey Jaime I, la catedrática de Medicina y jefa de Hematología y Oncología Médica del Clínico Ana Lluch, la Premio Jaime Emprendedor 2017, Alicia Asín, la emprendedora, investigadora, e inventora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del jurado PRJI, Celia Sánchez-Ramos, y el premio Nuevas Tecnologías 2003, Eugenio Coronado, único hombre presente en la mesa.

Por su parte, la presidenta de EDEM y consejera de Mercadona, Hortesia Roig, ha señalado que más que una cuestión de leyes el problema está más en el ámbito privado y en la mentalidad.

Al respecto, la doctora Ana Lluch, que ha confirmado que este jueves hará huelga, ha constatado que la mujer ocupa el 60 por ciento de los puestos médicos pero que solo un 10 por ciento llegan a jefas de servicio, y menos del 5 por ciento son catedráticas de Medicina.

Lluch ha explicado que al tener hijos las mujeres sufren "un paro" en sus carreras y cuando se reincorporan han perdido tiempo frente a los hombres para avanzar en ellas. Además, a las mujeres, tras la maternidad, se les exige "demostrar una valía superior" a los hombres.

Por ello, ha exigido "una legislación para compatibilizar" la vida familiar y laboral que garantice además el acceso a puestos de dirección en igualdad de condiciones. "Verdaderamente tienen que cambiar la legislación y es responsabilidad de toda la sociedad, no solo de las mujeres, aunque sean ellas las que tengan que lucharlo", ha defendido.

En ese sentido, ha constatado que hay que ayudar a las próximas generaciones y ha animado a las jóvenes a no hacer solo carreras humanitarias sino también técnicas porque "en muchas de ellas son mucho más capaces y conciliadora que el propio hombre".

Por su parte, la Premio Jaime Emprendedor 2017, Alicia Asín, ha constatado que en la carreras de ingeniería e informática se está viendo un retroceso "alarmante" en la presencia de la mujer porque si cuando ella estudiaba había unas 23 chicas de 80, ahora ha bajando a menos de 10.

Asín ha considerado que mientras el éxito masculino tiene "un motón de caras diferentes", desde el deporte los negocios o incluso las propias 'celebrities', el éxito femenino "cada vez está más estereotipado y restringido a figuras extremadamente sexualizadas cuando deben tener "todo tipo de espejos para poder elegir el tipo de mujer que quiere ser".

"EMPIEZA EN CASA"

Además, ha reclamado unas medidas de conciliación no solo para la mujer sino que no se estigmatice a los hombres que quieran optar a la baja por cuidado de hijos ni se les ponga trabas. De hecho, la conciliación y la lucha por la brecha salarial "empieza también en casa" ya que las mujeres hace un 30 por ciento más de tareas del hogar de media "lo que les restringe muchísimo las posibilidades de promoción".

"La idea no es que las mujeres puedan llevar al niño al médico sino que los hombres puedan llevarlo también para que en las empresas no exista esa diferencia competitiva", ha apuntado.

Por su parte, la emprendedora, investigadora, inventora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del jurado de los premios, Celia Sánchez-Ramos, ha constatado que las dificultades por la maternidad suelen extenderse hasta que los hijos comienzan a ganar en independencia. En su caso, estuvo en el "pelotón" hasta que sus hijos cumplieron los 13 años y pudo "lanzarse".

Sánchez-Ramos piensa que después de ese periodo "no hay trabas" pero es "muy difícil superar una serie de años y la carrera queda entonces muy truncada o es casi imposible alcanzar cotas porque ya te has quedado en el pelotón". "Las leyes son imprescindibles pero son muy lentas y falta mucho por hacer", ha reclamado. En cualquier caso, ha señalado que en el mundo universitario la brecha salarial es "menor que en la empresa".

Además, ha cuestionado que una huelga sea la mejor manera de reivindicar esta igualdad y en su lugar habría convocado una manifestación o domingo.

Por su parte, la presidenta de EDEM y consejera de Mercadona, Hortensia Roig, piensa que "no hay problema legal sino real" por la dificultad que supone para una mujer "compatibilizarlo todo y sobrevivir con éxito y una sonrisa".

En esta línea, ha señalado que esta generación "prácticamente es la primera en enfrentarse a la compatibilidad real" y que "no es una cuestión de leyes sino que está más en el ámbito privado incluso en la propiedad mentalidad de la mujer, que debe atreverse y dar un paso adelante".

PACTAR EL REPARTO DE FUNCIONES

Por ello, ha apostado por tener "una conversación profunda y seria" con la pareja antes de tener una familia en la que "se pacte igualdad de derechos, de responsabilidades y de reparto de funciones". "Si esa conversación o discusión no se tiene, cuando vienen los niños vienen los problemas", ha constatado.

Roig ha mantenido que "las leyes pueden regular pero si en casa no lo has hablado, de qué sirve". "Yo prefiero tener el apoyo en casa, que es quien me hace feliz y me hace sonreír, que no legal", ha apuntado.

Por último, el premio Nuevas Tecnologías 2003, Eugenio Coronado, único hombre presente en la mesa, ha coincido en que el momento en que la mujer decide tener hijos suele coincidir con su mejor momento para hacer ciencia, lo que le lleva a "tener que optar" por su llegar más alto en su carrera científica o la familia. Así, ha constatado que ese tiempo que destina a la maternidad "le hace menos competitiva" en algunas situaciones.

Por ello, ha reclamado "corregir" esa situación a través de la concienciación social y las leyes. De hecho, si la mujer tuviera la vida organizada en su carrera investigadora como los hombres "esta brecha disminuiría". En ese sentido, ha señalado que los hombres deben apoyar a sus parejas para que pueda llegar más alto en su labor investigadora.