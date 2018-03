RTVE y la Fundación ONCE impulsarán la inserción laboral de personas con discapacidad en la Corporación

7/03/2018 - 14:46

El director general corporativo de RTVE, Enrique Alejo, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, han suscrito este miércoles 7 de marzo un convenio para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad en la Corporación pública, que estará vigente hasta el 7 de marzo de 2019 y podrá ser renovado mediante el acuerdo entre las partes.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Corporación, Alejo ha destacado "la gran satisfacción que supone para RTVE la firma de este convenio con una Fundación que realiza un trabajo muy importante para su colectivo y para toda la sociedad española". "Esta corporación se congratula de albergar a personas muy capacitadas y con rendimiento excelente, como las de la Fundación ONCE", ha subrayado.

Por su parte, Durán ha asegurado "que es una suerte que gente con discapacidad pueda hacer prácticas en esta corporación, ya que es importante transmitir a toda España la imagen de la discapacidad lejos de los estereotipos". "ONCE está orgullosa son este convenio que se firma coincidiendo con los 30 años de la Fundación ONCE y con los 80 años de la ONCE", ha remachado.

De este modo, ambas instituciones impulsarán programas y acciones que favorezcan la sensibilización social sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión plena en la sociedad a través del empleo, acogiendo a estudiantes y futuros profesionales con discapacidad en la empresa.

Además, se establecerán los mecanismos necesarios para dar a conocer entre los jóvenes universitarios con discapacidad las distintas ofertas de prácticas y becas que ofrece RTVE a lo largo del año.

En concreto, RTVE se compromete a poner en marcha medidas encaminadas a dar un tratamiento adecuado a la discapacidad en sus contenidos informativos, así como a ofrecer acciones formativas y de sensibilización a sus trabajadores. También promocionará la accesibilidad universal para todas las personas, el desarrollo de la vida autónoma y la supresión de todo tipo de barreras.

RTVE y la Fundación ONCE promoverán un espacio de trabajo común encaminado a fomentar el intercambio de experiencias y proyectos que favorezcan las buenas prácticas sobre el tratamiento de la discapacidad y su inclusión social con el objetivo de mejorar su calidad de vida.