Madrid. el ayuntamiento sancionará a dragados por los túneles y estudia cómo asumir la gestión

7/03/2018 - 14:17

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El Ayuntamiento de Madrid va a sancionar a Dragados por no ejecutar las reparaciones correspondientes en siete túneles de la ciudad que se han visto cerrados en las últimas semanas, y estudia "vías para apartar a la empresa de esa responsabilidad y que sea el Ayuntamiento el que lo resuelva".

Así lo manifestó este miércoles la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestren, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, una semana después de que anunciara medidas "contundentes" contra Dragados, para compensar que los tribunales suspendieron cautelarmente la decisión del Ayuntamiento de "secuestrar" la gestión de los túneles.

Maestre insistió en que el Gobierno municipal está "trabajando todo lo que" puede "para que Dragados asuma su responsabilidad", y que aunque "ha habido tímidos avances" y "parece que han comenzado algunos trabajos", el Ayuntamiento exige que los túneles abran cuanto antes. "Ya vamos muy tarde", enfatizó.

"Estamos viendo vías para apartar a la empresa de esa ersponsildiad y que sea el ayuntamiento el que lo resuelva", explicó. Y, cuando se le preguntó si habrá sanción a Dragados, contestó que "se está preparando" y "se da por descontada", porque "ha habido un incumplimiento evidente". Sin embargo, apuntó que al Ejecutivo local no le importan tanto las sanciones, que no arreglan el problema, como que los túneles "abran ya". Por eso, terminó insistiendo: "Buscamos alternativas en caso de que la empresa no haga lo que tiene que hacer".

(SERVIMEDIA)

07-MAR-18

KRT/gja