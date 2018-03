PP y Cs seguirán en el Pacto educativo sin el PSOE y se abren a cambiar el sistema de votación de las medidas

7/03/2018 - 15:07

Podemos podría levantarse de la mesa tras consultarlo con la comunidad educativa

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

PP y Ciudadanos ha asegurado este miércoles que seguirán trabajando hasta el final en el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, a pesar de la salida del PSOE. Además, se han mostrado abiertos a cambiar la metodología de votación de las iniciativas de acuerdo para alcanzar mayores consensos.

La portavoz de Educación de los 'populares' en el Congreso, Sandra Moneo, ha reiterado al PSOE que vuelva a las negociaciones, aunque ha señalado que su formación seguirá trabajando por un posible acuerdo por "lealtad a la sociedad española y a la comunidad educativa".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Moneo se ha mostrado abierta a "flexibilizar" el sistema de votaciones de las medidas que se debatan en este foro y ha propuesto al resto de grupos rebajar la mayoría necesaria para que salgan adelante de los actuales tres quintos (el equivalente a 210 diputados) a mayoría simple (176 diputados) para que "todos se sientan cómodos". Este posible cambio de metodología se debatirá la semana que viene, en una nueva reunión que se ha convocado para el martes 13 de marzo.

La responsable de Educación del PP ha insistido en que su grupo seguirá en esta Subcomisión "hasta el final" y que las razones esgrimidas por el PSOE para salirse del pacto no son "objetivas, sensatas ni rigurosas".

Según ha explicado, el PP asumió parte de la propuesta de los socialistas de incrementar 1.500 millones de euros al año para alcanzar el 5% del PIB, pero a cambio de que las comunidades autónomas destinaran una parte de la finananción autonómica como finalista para la educación. "Tampoco quisieron", ha aseverado.

Para Moneo, la exigencia del PSOE del 5% del PIB como mínimo para la educación se "supera" con la financiación de cada una de las medidas que se pacten y que, por tanto, "no hay motivos objetivos" para que se marche. "No sería deseable el pacto sin el PSOE porque, además, tiene responsabilidades educativas en varias comunidades autónomas, pero su actitud no puede vetar los trabajos de la subcomisión".

Preguntada por la posibilidad de que Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea pueda decidir marcharse también de la Subcomisión, ya que va a consultar con organizaciones de la comunidad educativa su permanencia en las negociaciones, Moneo ha dicho que "cada grupo político tiene que ser responsable de sus actos".

CS PROPONDRÁ LA FINANCIACIÓN DE GABILONDO

"Si alguno más quiere levantarse, lo lamentaremos muchísimo, pero nosotros vamos a seguir trabajando en el informe", ha subrayado esta diputada ante la posibilidad de quedarse solos PP y Ciudadanos, pues PNV no está participando en el Pacto y ERC sólo como "observador crítico", tal y como lo definió su portavoz, Joan Oloriz.

De hecho, Ciudadanos ha sido el único grupo que también ha defendido continuar negociando en el Congreso hasta el final. La portavoz de Educación de los naranjas, Marta Martín, también se ha mostrado a favor de cambiar el sistema de votación a una mayoría de 176 diputados porque de esta forma "nadie tiene la mayoría y se necesita negociar". Sin embargo, un acuerdo entre PP y Ciudadanos bastaría para alcanzar esta cifra.

Por otra parte, los de Albert Rivera han explicado que en la próxima reunión presentarán una nueva propuesta de financiación "copiada" de la que en 2011 planteó el ministro de Educación socialista Ángel Gabilondo para su intento frustrado de pacto educativo y que supone financiar las medidas incluidas en el documento y ajustarlas progresivamente a la media del PIB.

Martín explica que, en este caso, el PIB no es el condicionante, sino la financiación de las propuestas y, a su juicio, puede obtener el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas.

PARA PODEMOS EL PACTO ESTÁ EN "VÍA MUERTA"

El portavoz de Unidos Podemos en esta subcomisión, Javier Sánchez, se ha mostrado muy pesimista sobre la continuidad de un Pacto que, a su juicio, está "en vía muerta". Sánchez ha explicado que, actualmente, "el PP no está dispuesto a asegurar un suelo del 5% para revertir los recortes en Educación durante la crisis", una propuesta que sí apoyarían, además de los socialistas, los morados y ERC.

En este sentido, el diputado destaca la importancia de modificar la metodología para aprobar las medidas y reclama una segunda vuelta de votaciones en la que se permita la mayoría simple. Esto habría permitido, según ha explicado, que la propuesta socialista del 5% del PIB saliera adelante.

Sin embargo, el portavoz de ERC cree que "cambiar las reglas del juego" ahora implicaría "volver a la casilla anterior", además de no cumplir con el compromiso que los partidos adquirieron con la ciudadanía en el Pleno del Congreso al votar esta iniciativa. Olòriz ha recordado que si se acepta la mayoría absoluta que pretenden PP y Cs, y que suman entre ambos, permitiría que las propuestas más importantes pasaran sólo por "un acuerdo" entre estos dos partidos. "Y un acuerdo entre dos no es un pacto", ha insistido.

Finalmente, el representante de PNV, Joseba Agirretxea, ha recordado que la participación de su formación está condicionada a un documento en que el que se exige respetar las competencias de su comunidad autónoma en esta materia "en su totalidad". En este sentido, ha criticado que el PP haya exigido que las comunidades autónomas destinen un tercio de la financiación que reciben del Estado a partidas finalistas para Educación.