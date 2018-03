PSIB registra el listado de diputados y personal eventual que harán huelga "para que el descuento sea claro y real"

7/03/2018 - 15:15

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Bel Oliver, ha anunciado este miércoles que la formación ya ha registrado oficialmente un escrito dirigido a los servicios económicos del Parlament aportando un listado de los diputados y personal eventual que se adhieren a la huelga de este jueves 8 de marzo, "para que el descuento sea claro y real".

PALMA DE MALLORCA, 7 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Oliver en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces. Por su parte, el portavoz del PI, Jaume Font, ha explicado que los tres diputados de su grupo -dos hombres y una mujer- también harán huelga y se descontará de su salario.

PSIB: "NOS TOMAMOS EN SERIO UN DÍA TAN IMPORTANTE"

Respecto a los socialistas, la portavoz adjunta ha explicado que con este gesto quieren dejar claro que se toman "en serio un día tan importante" como el 8 de marzo, Día de la Mujer.

La diputada ha subrayado que "queda mucho por recorrer" y que es "importante" acudir a la manifestación, en la que estarán todos los socialistas.

Además, Oliver ha reivindicado la lucha contra la brecha salarial y la discriminación y ha valorado las políticas impulsadas por el Govern, frente al Gobierno central que "no ha sido capaz de llevar a cabo ni una sola actividad ni dedicar recursos económicos" al pacto contra la violencia machista.

EL PI: "QUE NO SUPEREMOS SEGÚN QUÉ CUESTIONES AVERGÜENZA"

Por su parte, el portavoz del PI, Jaume Font, ha confirmado que su grupo se sumará a la huelga y acudirá a la manifestación convocada por la tarde.

Font ha advertido que es necesario "dar la vuelta" a la situación "no sólo mañana, sino pasado y el otro" o se estarán "equivocando mucho".

"Es increíble que podamos estar discutiendo y no ponernos de acuerdo todos los partidos. Que no superemos según que cuestiones avergüenza, aquí no hay matices", ha declarado.

Por otra parte, respecto al pleno del próximo martes, el diputado del PI ha explicado que preguntarán al conseller Martí March por la futura Ley de Educación y a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por la de Lucha contra el Cambio Climático; en concreto, querrán saber si el Govern piensa establecer un plan de reconversión para los sectores afectados por el veto a los combustibles fósiles.