Camps responsabiliza a costa de la financiación del pp valenciano y asegura que no fue agag quien le presentó a `el bigotes´

7/03/2018 - 14:45

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, que declara este miércoles como testigo en el juicio que está celebrando la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008, ha señalado al ex secretario general del partido en esa comunidad Ricardo Costa como responsable de la gestión económica, de la que dijo que nunca tuvo conocimiento.

La declaración del exlíder de los 'populares' valencianos es la más esperada después de que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', y el ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa confesasen que el sistema de financiación irregular lo instauró Camps.

Sobre `El Bigotes´ aseguró que nunca fue su amigo, ni tuvo relaciones estrechas con él pese a las grabaciones en las que le llama "amiguito del alma" y le reclamaba "lealtad" eterna. "Era una persona que ponía el atril y el micrófono" y nada más. En contra de lo declarado por el responsable de Orange Market, negó que se lo hubiera presentado Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, y señaló que se lo "enviaron desde Madrid".

Ese primer contacto se produjo en la precampaña de 2002, la primera en la que Camps fue candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana, en el acto de presentación de su candidatura en Alicante y fue Eduardo Zaplana, su predecesor en la presidencia, quien lo introdujo en la organización valenciana.

La comparecencia del expresidente valenciano se produce tan sólo un día después de que respondiera en el Congreso de los Diputados sobre la financiación del PP. Allí defendió que las cuentas de su partido se ajustaban a la legalidad y que tanto Costa como los nueve empresarios que han reconocido el pago en negro de actos electorales del PP han estado "nueve años diciendo justo lo contrario".

En el juicio en el que declaraba como testigo a petición de la defensa de Vicente Rambla, aseguró que sólo Costa era responsable de la gestión económica del partido y que nunca "despachó" con él "cuestiones económicas de la campaña". En su calidad de secretario general era el máximo responsable de las cuestiones económicas.

Negó haber dado órdenes para que se transmitiera a Álvaro Pérez `El Bigotes´, máximo responsable la empresa Orange Market, que organizó los actos de campaña del PP en Valencia, de que las facturas de sus servicios debía pasarlas a varios empresarios que, supuestamente, habrían financiado ilegalmente al partido.

Además, insistió en que "nunca, jamás en mi vida", ha mantenido reunión alguna con los empresarios que en este juicio han declarado que pagaron comisiones al PP y que "han dicho todo lo contrario durante nueve años" y "han mentido ante un juez".

El testigo exculpó a Rambla de responsabilidad alguna sobre la gestión económica de las campañas pese a ser el coordinador de las mismas. Insistió en varias ocasiones en que él se dedicaba "al Gobierno" mientras que la gestión económica del PP correspondía a Costa en exclusiva sobre el que había una "confianza plena. El secretario general está para la llevanza del partido. Lo mío era el gobierno y no despachaba con nadie del partido. De hecho, a mi despacho (en la sede del PP) fui una vez o ninguna. Yo creo que mi despacho no lo pisé nunca".

Tanto es así que cuando el diario `El País´ publicó información sobre la presunta financiación irregular del partido, "yo, el partido, el gobierno, Madrid todo el mundo" se dirigió a Costa para saber si había, efectivamente, algún tipo de irregularidad en la financiación y él "me dijo que no me preocupara que todo estaba en orden".

"No me dio cuenta de ninguna irregularidad en la financiación y cuando saltó la información de `El Pais´, yo le llamé y me dijo `no te preocupes presidente, está todo ordenado´ y le pedí que abriera el libro cuentas con total transparencia, una auditoría, comparecencias en el Parlamento y el máximo nivel de transparencia".

En esa misma línea, negó tener conocimiento de que Costa se reuniera con el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas para explicarle irregularidades de financiación en el partido de Valencia. "Si esa conversación se hubiera producido, el tesorero o el ordenanza del partido habría informado al presidente o secretario general".

(SERVIMEDIA)

07-MAR-18

SGR/gja