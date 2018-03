Madrid. cifuentes dice que "respeta" la opinión de rajoy, pero ella no hará huelga mañana

7/03/2018 - 14:58

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, respondió hoy al presidente del Gobiernoa, Mariano Rajoy, que dijo que no se siente reconocido en las palabras de la mandataria regional cuando declaró que haría el 8 de marzo huelga a la japonesa, afirmando que "respeto sus palabras, pero yo trabajaré".

Indicó que "nunca me he sentido traicionada por mi presidente, sino apoyada en todo" y que respeta "absolutamente" la declaraciones de Rajoy "y me parece fenomenal", pero también "respeto la opinión de todas las mujeres y organizaciones que van a la huelga mañana.

"Pido también respeto para las mujeres que hemos decidido trabajar mañana", señaló Cifuentes, quien afirmó que el 8-M "trabajare muchísimo", porque "las que gestionamos tenemos obligación de trabajar para conseguir los objetivos que se reclaman".

Asimismo, señaló que trabajará para "seguir aumentando la igualdad entre hombres y mujeres, para que haya más empleo y se reduzca la brecha salarial".

