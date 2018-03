Iglesias cuestiona al empresariado alemán por abroncar a torrent: "quiénes son ellos"

7/03/2018 - 14:59

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuestionó este miércoles a los empresarios alemanes por abroncar al presidente del Parlament, Roger Torrent, y se preguntó "quiénes son ellos para echar una bronca a un representante de los ciudadanos elegido democráticamente".

Iglesias explicó en declaraciones en Barcelona que no está de acuerdo en todos los aspectos con Torrent pero, "con todo el respeto a los empresarios alemanes, quiénes son ellos para abroncar" al presidente del Parlament, que ha sido elegido "democráticamente".

El líder de Podemos valoró así que los empresarios alemanes arremetieran contra Torrent en un acto organizado por el Círculo de Empresarios de habla alemana en el que exigieron al presidente del Parlament que respete la legalidad.

Por otro lado, preguntado por la propuesta para que Jordi Sànchez presida la Generalitat, consideró que el expresidente de la ANC "tiene derechos políticos y no deberían ser vulnerados".

Destacó que es importante que el gobierno catalán se ponga en marcha y "gobierne" para que el PP, un partido que "está en el Grupo Mixto" del Parlament, "deje de tener en sus manos a la Generalitat".

"Seguramente esa candidatura -la de Jordi Sánchez- no es la que pone más cerca un gobierno para Cataluña", si bien afirmó que desde Catalunya En Comú (donde confluye Podemos) "no vamos a votar a ningún candidato ni de Ciudadanos ni de Junts Per Catalunya".

