Mujeres en Igualdad Mallorca no secundará la huelga ni asistirá a la manifestación feminista

7/03/2018 - 16:18

La asociación Mujeres en Igualdad Mallorca no secundará la huelga, ni asistirá a la manifestación del Día Internacional de la Mujer, según ha informado este miércoles en un comunicado.

PALMA DE MALLORCA, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Mujeres en Igualdad, Jero Mayans, ha asegurado que el Día Internacional de la Mujer representa para su entidad "un día cualquiera". Además, ha descartado la participación en ambas acciones porque considera que "desde los partidos de la izquierda se ha intentado politizar" este tema.

"No queremos participar de un circo en el que, con tan dañinas intenciones, se pretende que haya buenos y malos", ha declarado Mayans antes de añadir que "no hay motivo para estar ni participar de la manifestación ni de la huelga porque no nos sentimos representadas por quienes hacen de la mujer un uso ideológico".

Según ha opinado, "con lo convocado para este jueves es, precisamente, con lo que se genera desigualdad". No obstante, ha dado su "agradecimiento a las mujeres que lucharon y siguen luchando para conseguir la igualdad; tanto en derechos como en obligaciones" y ha indicado que "gracias a ellas y a que vivimos en un país libre y democrático, sólo quedan pequeños flecos para que la igualdad sea plena".