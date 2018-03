El Parlamento reclama medidas de Gobierno y Junta para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres

7/03/2018 - 18:03

El Pleno del Parlamento ha reclamado este miércoles que desde el Gobierno central y la Junta se adopten medidas para acabar con la brecha salarial que existe actualmente entre mujeres y hombres, con el objetivo de que haya una igualdad real.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

La Cámara ha aprobado sendas proposiciones no de Ley de PSOE-A y Podemos sobre este asunto. La iniciativa socialista ha sido aprobada por unanimidad del Pleno, mientras que la de Podemos ha contado con el voto en contra del PSOE-A en algunos puntos, mientras que el resto de partidos sí la ha apoyado en su totalidad.

En virtud de la iniciativa del PSOE-A, la Cámara ha instado a la Junta a demandar al Gobierno central que presente una Ley de Igualdad Laboral y otra Ley de Igualdad en materia retributiva, para erradicar y eliminar cualquier discriminación de género entre mujeres y hombres.

Ha reclamado que dichas normas incorporen la igualdad de género en el acceso al empleo, la permanencia, la estabilidad y la promoción, que permita alcanzar la tasa de empleo de mujeres del 74 por ciento antes de 2020, que incorporen medidas que reconozcan el mérito y capacidad de las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional, faciliten la promoción en el seno de las empresas y garantice el acceso en las profesiones y niveles donde las mujeres están subrepresentadas.

Otra demanda consiste en que se establezcan objetivos concretos, diagnóstico, contenidos, materias, auditorías salariales y sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores, que amplíe la obligatoriedad de planes de igualdad a las empresas entre 50 y 250 trabajadores y trabajadoras, y que active políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Para la Cámara autonómica, hay que incorporar medidas de racionalización de horarios; medidas legales y de incentivos que permitan la conciliación para las personas trabajadoras autónomas, y que establezca la equiparación gradual del permiso de paternidad al de maternidad, a fin de garantizar los permisos iguales e intransferibles.

Asimismo, se han reclamado medidas que garanticen las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en lo referente al cumplimiento del principio de igualdad con la creación, dentro de la misma, de una Oficina Nacional de Lucha contra la Discriminación por razón de sexo y que incorpore nuevas infracciones y sanciones que amplíen la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden social a fin de garantizar la igualdad laboral y retributiva entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la iniciativa de Podemos, el Parlamento ha reclamado a la Junta medidas para acabar con la brecha salarial y que implemente mecanismos para mejorar, en las estadísticas acerca del empleo, la perspectiva de género, "superando la mera segregación por sexos e incorporando los datos referidos al tiempo trabajado de manera no remunerada, con el fin de evaluar la incidencia del trabajo doméstico y de cuidados".

Se ha pedido además a la Junta que garantice que sus empleados puedan acceder a información sobre los niveles salariales, desglosados por sexo e incluyendo no sólo el salario, sino también los complementos o pagos en especie. Y también impulsar la transparencia en la información que deben hacer pública las empresas sobre el sueldo de su personal segregado por sexos.

Otra demanda consiste en que la Junta reclame al Ejecutivo central que destine más recursos en Inspección del Trabajo y Seguridad Social para detectar y sancionar discriminaciones directas e indirectas salariales por razón de sexo, y que además de equiparar los permisos de paternidad y maternidad, en el ámbito de sus competencias con el respectivo calendario de implementación.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

La diputada del PSOE-A Sonia Ruiz ha manifestado que desde que el PP gobierna en España se ha intensificado la destrucción de empleo indefinido y a tiempo completo de las mujeres, que ha sido sustituido por empleo temporal y a tiempo parcial. "Las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis en nuestro país", ha apuntado.

Tras indicar que la brecha salarial se sitúa de media en un 23 por ciento en detrimento del salario de las mujeres, ha recalcado que es urgente abordar por ley medidas para erradicar las discriminaciones históricas que condicionan la vida de las mujeres, en especial todo lo relativo al empleo y la vida laboral y salarial.

La diputada de Podemos Esperanza Gómez ha señalado que la brecha salarial es "una de las varias manifestaciones de la perpetuación de la discriminación de la mujer en la medida en que determina, junto con el desempleo y el sistema de pensiones, la menor capacidad y, en ocasiones, independencia económica que sufren las mujeres". Ha indicado que está bien pedir medidas al Gobierno central, pero que la Junta también tiene "responsabilidad".

Ha incidido en que en Andalucía la brecha es del 24,21 por ciento, que supone que 1.036.700 mujeres dejan de percibir 5.859,24 euros al año (6.074.274.108 euros en total). "Andalucía es, junto con Extremadura, la comunidad autónoma con el menor salario de mujeres", ha agregado, apuntando que la brecha salarial ha crecido en Andalucía tres puntos entre 2008 y 2015.

La portavoz del PP-A, Carmen Crespo, ha indicado que la brecha salarial se ha reducido en 4,5 puntos en España desde el año 2012, situándose en mínimos históricos y por debajo de la media europea, y ha indicado que la brecha en esta comunidad "es una doble brecha" para las mujeres andaluzas respecto al resto de mujeres del país, una fotografía que la Junta "no quiere ver". Ha preguntado al Gobierno andaluz dónde están los planes de empleabilidad o de conciliación y ha denunciado sus "incumplimientos" en materia de igualdad.

En representación de Ciudadanos (Cs), la diputada Marta Escrivá se ha referido a la "loza" que, a su juicio, pesa sobre muchas mujeres cuando se les inculca que "no son aptas" para ciertas profesiones o que "no valen tanto como los hombres", algo que "viene de una creencia limitante que no es cierta", según ha agregado. Así, ha lamentado que sobre "muchas niñas pesa el mantra de que no valen para ciertas cosas" y, por ello, ha afirmado que "queda mucho por recorrer" en pro de la igualdad, para lo que ha reclamado "medidas concretas".

Por último, en nombre de IULV-CA, Inmaculada Nieto ha señalado que la brecha salarial entre hombres y mujeres es una realidad que acompaña a lo largo de toda la vida laboral y que, por ello, se refleja en las pensiones. Así, ha advertido de que la situación se ha agravado aún mas por determinadas decisiones políticas y que no se puede resolver "sin recursos, sin derogar las reformas laborales o sin tener un concepto integrador y transversal de la igualdad efectiva a disposición del cual se pusiera una estrategia política de decisiones concretas en todos los ámbitos".