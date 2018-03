Netflix propone una selección de cine protagonizada por mujeres

7/03/2018 - 18:19

Netflix ha propuesto, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, una selección de cine protagonizada por mujeres, "las primeras damas", de la plataforma.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en un comunicado, la empresa ha destacado su interés por reconocer el trabajo de las mujeres que "crean y definen a las heroínas" más destacadas de la plataforma.

Ha destacado su apuesta por las producciones protagonizadas por mujeres, así que en su selección se encuentran directoras, creadoras, productoras y mujeres inspiradoras.

En su repertorio se encuentran grandes contadoras de historias que "tienen la libertad de explorar nuevas versiones en las tramas, creando series y personajes que reflejan de forma natural cambios culturales".

En esta selección propone producciones como 'Glow', 'Organe is the new black', 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'Jessica Jones', 'Sense 8', 'Altered Carbon' y 'Mudbound'.