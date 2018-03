Psoe, podemos y cs consensuan decenas de medidas para aumentar la transparencia y la democracia de los partidos

7/03/2018 - 17:57

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos consensuaron este miércoles un documento con decenas de medidas para aumentar la transparencia y la democracia interna de los partidos políticos que plasmaron en un texto con 75 puntos que ahora se elevará a la Comisión de Calidad Democrática del Congreso de los Diputados para su discusión.

La Subcomisión sobre el Régimen y la Financiación de los Partidos Políticos del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles un acuerdo que contó con los votos favorables de estos tres partidos, la abstención del PNV y de Grupo Mixto y la ausencia en la votación del PP.

El vocal del PSOE en esta subcomisión, Artemi Rallo, consideró que se ha adoptado un informe "valioso" que deberá orientar las acciones legislativas futuras dirigidas a modernizarlos partidos, garantizar "más democracia interna" y establecer un sistema de organización y financiación "más transparente" y con "mayores mecanismos de control".

Incidió que esto es precisamente lo que los ciudadanos están pidiendo en este momento y cargó contra el PP por haber estado en esta subcomisión "arrastrando los pies" y "dilatando" los trabajos porque "no les interesa cambiar nada y están fuera de la realidad". "El PP administra muy mal la pluralidad parlamentaria", dijo.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Nacho Prendes celebró que se haya materializado un acuerdo "muy mayoritario" que recoge 75 puntos y que impulsa la "modernización" de los partidos políticos. Además, lamentó el "victimismo" y la actitud "obstaculizadora" del Partido Popular, que participó en la votación de este documento, porque "ha tenido tiempo suficiente" para sumarse y realizar sus propios planteamientos. "Los ciudadanos están pidiendo que esta regeneración empiece por nosotros mismos", aseveró Prendes.

La portavoz del PP para Calidad Democrática, Beatriz Escudero, explicó que su grupo no ha votado este documento consensuado entre PSOE, Podemos y Cs porque no puede participar en este "atropello de derechos de todo lo que representamos". "Han presentado un documento en el que dan por visto absolutamente todo. El Parlamento no existe para ellos", lamentó.

En su opinión, estos tres partidos han "matado" hoy la "comisión estrella de Cs" al hacer un documento "sin luz ni taquígrafos". "¡Esto no es ni regeneración democrática ni regeneración institucional ni calidad democrática!", criticó Escudero, antes de opinar que "no se puede hacer una patochada" como ésta para "quedar bien de cara a la galería".

