El TSJA suspende el plazo para recurrir la anulación del PGOU tras pedir personarse el Ayuntamiento como afectado

7/03/2018 - 18:31

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido el plazo para la interposición de recurso de casación contra la sentencia que declara nulo el PGOU de Jaén. Lo hace después de que el Ayuntamiento haya pedido personarse como afectado para seguidamente demandar la nulidad de dicha sentencia en tanto en cuanto no se ha emplazado al Consistorio, lo cual lo habría dejado en una situación de indefensión.

JAÉN, 7 (EUROPA PRESS)

De esta forma, según se informa en un comunicado, el TSJA da un plazo a las partes --Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y grupo Inversiones Olivencia-- para presentar las correspondientes alegaciones, mientras que deja en suspenso el plazo para recurrir la sentencia. No obstante, desde el Ayuntamiento no se especifica de cuánto es el plazo de alegaciones ya que no será hasta este jueves cuando tengan acceso al texto íntegro de la resolución del alto tribunal.

Desde el Ayuntamiento se valora "positivamente" el hecho de que el TSJA "haya admitido la petición expresa que le hemos hecho para suspender el plazo y que así podamos tener tiempo para presentar las alegaciones y recursos que estimamos convenientes para defender el PGOU".

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como parte demandada y condenada, tenía hasta el próximo 14 de marzo para recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJA en la que se anula la orden de 3 de octubre de 2014 por la que se resuelve la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaén capital, además de condenar en costas a la Junta de Andalucía.

La sentencia del TSJA se produce después del recurso interpuesto por un particular, en concreto por la entidad Inversiones Olivencia S.L., que argumentó que el nuevo PGOU no contaba con el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica ni con el informe de Sostenibilidad Económica, algo que recoge el fallo judicial a la hora de declarar nulo el nuevo instrumento de planeamiento urbanístico en la ciudad de Jaén.

El alcalde, Javier Márquez (PP), ha indicado en la rueda de prensa celebrada este miércoles que el Ayuntamiento es parte afectada y el hecho de que no se le haya emplazado le deja en una situación de indefensión, de ahí que lo que se pretenda es declarar nula la sentencia y que se retrotraigan las actuaciones judiciales hasta el mismo momento en que se deba emplazar al Consistorio.