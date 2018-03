8M.- JSA pone en marcha una campaña bajo el lema 'El feminismo no es solo cosa de mujeres'

7/03/2018 - 18:29

El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Córdoba, Jesús López, ha presentado este jueves la campaña que desde la organización juvenil, y bajo el lema de 'El feminismo no es sólo cosa de mujeres', se va a poner en marcha para concienciar a los jóvenes en materia de igualdad.

CÓRDOBA, 7 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, López ha explicado que, "aunque en los últimos años se han logrado importantes avances en materia de igualdad, aún hay que seguir trabajando para que la igualdad plena entre mujeres y hombres sea una realidad".

Así, el secretario general de JSA en Córdoba ha destacado que, en Andalucía el 55 por ciento de las personas matriculadas en un Grado universitario son mujeres, sin embargo "son las mujeres y los jóvenes los colectivos más perjudicados por la Reforma Laboral del PP y que más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral".

"Por eso --ha señalado--, las Juventudes Socialistas de Andalucía en Córdoba apoyamos y nos sumamos al paro convocado para mañana día 8 de marzo", al entender que "es necesario visualizar que si las mujeres paran, se para el mundo".

En este sentido, López ha pedido al Gobierno del PP "que ponga en marcha leyes que promuevan la igualdad laboral entre mujeres y hombres y que acaben con la brecha salarial".

Junto a ello, Jesús López ha considerado positiva la reforma de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres en Andalucía, con la que "nuestra comunidad vuelve a ser referente en políticas de igualdad, que pretende trabajar desde la infancia, adolescencia y juventud en igualdad de género, y que incorpora un régimen sancionador para que en Andalucía el machismo no salga gratis".

Por su parte, el secretario Igualdad de JSA en Córdoba, Óscar García, ha dicho que a los jóvenes socialistas les "preocupa que aún haya sectores, también entre la juventud, que desconozcan el verdadero significado del feminismo, y por eso ponemos en marcha esta campaña".

"Queremos transmitir a la juventud --ha aclarado--que el feminismo persigue la igualdad entre hombres y mujeres y que debemos trabajar para lograr una sociedad más democrática, justa e igualitaria, donde todas las personas, mujeres y hombres, tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades".

Para Óscar García, "en la lucha por la igualdad no sobra nadie y para lograr una sociedad más equitativa es primordial un papel activo de los hombres, porque el feminismo no es solo cosa de mujeres, y ellas no están solas en la lucha por sus derechos".

De hecho, según ha concluido, las JSA apoyan a las mujeres "en cada una de sus reivindicaciones, ya sean personales, políticas o laborales, denunciando la brecha salarial, rechazando la discriminación de género y condenando la violencia machista".

Por último, el secretario de Igualdad de JSA en Córdoba ha anunciado que este jueves acompañarán "a las mujeres" y secundarán "el paro convocado con motivo del 8 de marzo", reiterando que "ser feminista y luchar por la igualdad es una responsabilidad social que todos y todas debemos asumir".