La fiscal contra la violencia de género califica las desapariciones como "preocupantes", pero pide cautela

7/03/2018 - 18:46

La fiscal adscrita a la Sala de Violencia contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, ha calificado las desapariciones de tres mujeres en Asturias como "preocupante", pero ha solicitado que se deje a las Fuerzas de Seguridad actuar antes de hacer valoraciones.

OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS)

Este miércoles aparecía en el embalse de Arbón, en Navia, el cuerpo sin vida de Paz Fernández Borrego con signos de muerte violenta. Por otro lado, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado investigan la desaparición de los pasados 1 y 2 de marzo en Gijón y Castrillón de otras dos mujeres, además de la desaparecida en Navia, aunque inicialmente la investigación descarta que haya un nexo entre las desapariciones.

Minutos antes de recibir el Premio a la Igualdad Alicia Salcedo del Colegio de Abogados de Oviedo, Peramato ha sido preguntada por Europa Press sobre estas desapariciones. En ese sentido, la fiscal ha señalado que todavía no se sabe si es violencia de genero, "se lo que ha dicho la prensa y no me puedo pronunciar, pero la verdad que es preocupante, muy preocupante".

Con todo, ha querido quitar hierro a una posible alarma social por estas desapariciones, aunque si ha hecho un llamamiento a estar "alerta" ya que la violencia sobre la mujer "continuamente está manifestándose".

"Hay que estar alerta pero dejemos que la policía y los jueves investiguen, lleguen al fondo y luego se harán las valoraciones que sean apropiadas", ha sentenciado