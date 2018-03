Los servicios mínimos de la Xunta garantizan la apertura de todos los colegios atendidos solo por equipo directivo

7/03/2018 - 18:59

Habrá un 100% de médicos en urgencias y guardias, mientras las escuelas infantiles no aseguran la atención a usuarios

La Xunta ha fijado los servicios mínimos para aquellos servicios considerados esenciales ante la convocatoria de huelga feminista para este jueves, 8 de marzo, en sectores como sanidad, educación y transportes, entre críticas de sindicatos que los consideran abusivos.

Entre otras cuestiones, se garantiza la apertura de colegios públicos y concertados atendidos solo por el equipo directivo, así como el 100% de médicos y sanitarios en los servicios de urgencias y diversas unidades prioritarias, entre otras cuestiones.

Estos servicios mínimos también se extienden a asistencia social, seguridad, la CRTVG, los registros y edificios públicos, protección civil, extinción de incendios y bomberos. En el ámbito de la justicia, al encontrarse los trabajadores en huelga indefinida desde el 7 de febrero, se prosigue con los mismos servicios ya decretados.

Para la jornada de este jueves, Día de la Mujer, está convocada una huelga feminista con paros por horas o de 24 horas, con cobertura legal para ambos casos.

De este modo, en Galicia la CUT --con Sindicato Labrego, Sindicato Ferrovial Intersindical y el Sindicato de Elevación de Galicia-- ha convocado una huelga de 24 horas. Además, la CNT y la CGT también llaman en toda España a la jornada completa. Mientras, los sindicatos mayoritarios en la Comunidad --UGT, CC.OO. y CIG-- convocan paros por horas --de 00,00 a 2,00, de a 12,00 a 14,00 y de 19,30 a 21,30 horas--.

Según los servicios mínimos publicados este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), estos están reservados a los de carácter esencial, que no podrán exceder en cada centro, departamento u oficina del número de personas que normalmente permanecen en ellos con ocasión de un domingo o día festivo, salvo que se trate de órganos que tales días permanecen cerrados, caso en que se tendrá que atender a los turnos establecidos para los sábados.

EDUCACIÓN

En los centros educativos públicos no universitarios, así como en los privados y concertados dependientes de la Consellería de Educación, está garantizada la apertura de todos los colegios.

En este sentido, la Xunta fija para cada centro de enseñanza pública y concertada como servicios mínimos la presencia del director o un miembro del equipo directivo, así como un subalterno. En aquellos colegios con menos de seis unidades el director podrá ser sustituido por un miembro del equipo docente.

Además, se establece que debe haber una persona de cocina en los centros con comedores de gestión directa, mientras que en los de gestión indirecta tiene que haber un encargado del cátering.

También se marca la obligación de que exista un auxiliar cuidador en cada centro que no sea de educación especial y tenga asignado personal de esta categoría. Asimismo, el 20% del personal de comedores y limpieza deberán estar en centros residenciales docentes y de educación especial.

En las universidades deberá haber un empleado de conserjería por turno en cada facultad o centro, así como un funcionario en el registro de cada campus y un empleado del personal de secretaría del rector y de los vicerrectores de los campus donde no esté la sede rectoral.

Respecto a las escuelas infantiles, fuentes de la Consellería de Política Social explican a Europa Press que, según estipula una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 2011, no se consideran servicios esenciales por lo que no están obligados a contar con servicios mínimos, más allá de la propia apertura del centro para garantizar el derecho de los trabajadores que no quieran ir a la huelga. Por ello, no se garantiza la atención a los usuarios, extremo que ya ha sido comunicado a las familias.

SANIDAD

En el ámbito sanitario, habrá 100% de cobertura de facultativos en los servicios de urgencias y guardias médicas, quirófanos para intervenciones urgentes o en los que estén en riesgo la salud, paritorios, unidades de reanimación, cuidados intensivos --de adultos o pediátricas-- y coronarias. También en áreas de diálisis y de tratamientos oncológicos (radioterapia, hospital de día).

Respecto a facultativos de Atención Primaria --personal médico, pediatra y odontólogos--, se establece 100% de cobertura en urgencias. Aquí, para los centros con cuatro o menos profesionales se establece un efectivo; de cinco a ocho profesionales (dos efectivos), de nueve a 12 (tres efectivos) y de 13 o más profesionales (cuatro efectivos).

En el caso de personal sanitario no facultativo, también hay cobertura del 100% en urgencias, quirófanos con intervenciones inaplazables y salas de partos. En otros ámbitos como áreas de hospitalización y dispensación de medicamentos se marcan los efectivos correspondientes a un domingo o festivo.

En el transporte sanitario, hay una cobertura del 100% en la atención urgente del 061, así como en el desplazamiento de pacientes que requieran tratamientos continuados de oncología.

Para realizar traslados inter e intrahospitalarios de otros servicios, los hospitales mantendrán como mínimo un vehículo, y se determinará el 50% de los recursos por turnos o franjas horarias.TRANSPORTE

En lo tocante al transporte, en los autobuses regulares y de uso integrado de viajeros y escolares, se mantiene el 50% del servicio en las líneas de corto recorrido (hasta 25 kilómetros) en las franjas de 6,00 a 9,00 y de 18,00 a 21,00 horas. En las de largo recorrido se garantizará el acceso a los principales núcleos con dos servicios diarios de ida y otros dos de vuelta.

En lo tocante a los buses de transporte escolar se fija que se mantendrán como esenciales los de entrada a los centros desde las 7,30 hasta las 10,30 horas y los de salida desde las 13,30 a las 19,00 horas en los itinerarios de transporte escolar de estudiantes de niveles de enseñanza obligatoria, cuya longitud total sea superior a cuatro kilómetros. Los de educación especial son todos esenciales.

Para el transporte interurbano se establecen servicios mínimos para todos los buses anteriores a las 9,00 horas y posteriores a las 18,00 horas para facilitar el acceso a los puestos de trabajo.

En lo tocante a mercancías, se fijan servicios mínimos aquello transportes que lleven productos para y desde los establecimientos sanitarios.

En lo tocante a concesionarias de vías de alta capacidad deberán mantener el personal correspondiente a un domingo o festivo para seguridad y mantenimiento. Lo mismo ocurre para las empresas encargadas de mantener la vialidad invernal. Por su parte, la totalidad de transporte funcionario se mantiene.

A nivel estatal, Renfe ha cancelado 105 trenes de AVE y Larga Distancia y 199 trenes de media distancia.

112, CRTVG Y OTROS SERVICIOS

En lo tocante a la CRTVG se establece que es indispensable asegurar la producción y emisión de los espacios informativos necesarios que garanticen la cobertura mínima para el derecho a la información.

Al respecto, la Xunta indica que ante la situación de huelga general que afecta a todo el país, el servicio de interés general que deben ofrecer la radio y la televisión "públicas debe complementar y suplir las posibles carencias informativas de otras televisiones y radios que informan en Galicia", que si es secundada por sus trabajadores, "podrían llegar a no emitir".

Por su parte, en cuestiones como la atención del 112 Galicia o extinción de incendios los servicios mínimos serán los equivalentes a un domingo.

RECHAZO DE SINDICATOS A SERVICIOS MÍNIMOS

Por su parte, la CIG ha informado este miércoles de que recurre los servicios mínimos decretados por la Xunta por "excesivos e inaceptables".

Previamente, CC.OO. rechazó los "abusivos" servicios mínimos impuestos por la Xunta para la huelga en la Administración autonómica.