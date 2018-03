Ayerdi dice que en 2017 "Navarra ha crecido más que Euskadi tanto en PIB como en empleo"

8/03/2018 - 10:27

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno foral, Manu Ayerdi, ha manifestado que "Navarra ha crecido más en 2017 tanto en PIB como en empleo que Euskadi y en 2018 va a crecer más y va a crear más empleo que Euskadi".

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

Ayerdi ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta de UPN sobre la fiscalidad de las empresas y ha manifestado, sobre "si tienen las empresas una fiscalidad atractiva, que depende y para cada empresa".

Ha añadido que "si hablamos de empresas con un volumen de negocio de menos de un millón de euros, la fiscalidad navarra es muy atractiva; también para las empresas entre 1 y 10 millones de facturación y para las de más de 10 millones si tienen I+D".

Ayerdi ha comentado que también es "atractiva" para las empresas de economía social, para las empresas de cine y audiovisual, pero para las empresas grandes que no hacen ni I+D ni invierten "la fiscalidad no es tan atractiva". "No meta todo en el mismo saco", ha pedido a UPN.

Por su parte, el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que "puede suponer 8 puntos de diferencia situarse en Navarra o Guipúzcoa a favor de Guipúzcoa", algo que ha negado el vicepresidente.

Según el representante regionalista, "en Navarra, tras subirles los impuestos por tercera vez consecutiva, se les dice a los empresarios que tienen que pagar más". "Los consejeros del PNV se vuelcan con las infraestructuras, con el TAV; y aquí obstaculizan, discuten sobre TAV, el Canal, las carreteras... El diputado del PNV va a Madrid a trasladar una fiscalidad atractiva. Y aquí por tercera vez hay una subida fiscal a la empresa", ha censurado.

"El PNV se rodea de empresarios, que reconocen la apuesta por el atractivo fiscal y las infraestructuras; el PNV adopta medidas para que el País Vasco prospere y aquí, las medidas contrarias", ha criticado Sánchez de Muniáin.