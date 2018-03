Cifuentes acusa a PSOE de que durante su Gobierno generó "abismo laboral" con "166.000 mujeres" sin empleo en Madrid

8/03/2018

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha acusado a PSOE que durante su Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero se generó "abismo laboral" con un millón de españolas sin empleo y 166.000 madrileñas en paro.

Así se lo ha echado en cara la presidenta regional al portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, al preguntarle éste sobre si considera eficaz el contenido de la Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades.

Para el socialista, el Ejecutivo autonómico impulsa diferentes medidas, que luego no cumple. Además, la Estrategia, a su parecer, "habla de fomentar, impulsar y promover", aunque "no se señala cómo abordar las cuestiones".

"Hay muchos cuadros pero sin contextos que no encuadran la realidad, hay una ausencia absoluta de partidas, sin transversalidad al respecto.

En la presentación de la Estrategia dice que se trata de situar a la mujer en el lugar que le corresponde, en qué lugar; porque es necesario que su Gobierno muestre voluntad en el desarrollo y cumplimiento de las iniciativas de esta Asamblea. Eso es lo justo", ha sostenido el portavoz socialista.

Por su parte, la dirigente autonómica ha asegurado que para la elaboración de esa Estrategia se ha contado con el Consejo de la Mujer y con asociaciones, por lo que es "participativa".

"Los madrileños nos han elegido para gobernar, no para estar parados, esto supone un compromiso real y concreto con una dotación de 254 millones de euros en avanzar en igualdad con 157 medidas en materia de empleo", ha puntualizado.

Así, por ese motivo, Cifuentes ha sostenido que le resulta "llamativo" que critiquen sus políticas de igualdad, cundo actualmente hay "168.000 mujeres más trabajando antes que la crisis".

"A mí me resulta sorprendente estas críticas, cuando sabemos lo que hizo el Gobierno socialista, que mandaron a un un millón de españolas y a 166.000 madrileñas al desempleo y eso se llama abismo laboral. No nos dé lecciones, ustedes los socialistas no pueden darnos lecciones de cómo crear empleo para las mujeres y tampoco de igualdad", ha concluido.