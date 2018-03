Company asegura que "para defender el mundo de la mujer deben olvidarse según qué posturas extremistas"

8/03/2018 - 11:55

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, ha asegurado este jueves, Día de la Mujer, que "para defender el mundo de la mujer" deben olvidarse "según qué posturas extremistas" porque si no, "no se conseguirán los objetivos", que "son muy claros": "Igualdad de oportunidades para las mujeres, salarios iguales por trabajos iguales".

PALMA DE MALLORCA, 8 (EUROPA PRESS)

Respecto a la huelga convocada por diversos sindicatos, Company ha dicho que "vaya quien quiera ir y quien no, no", aunque ha recordado que desde el PP ya se dijo que no se estaba de acuerdo con ella.

Sobre la manifestación de este jueves por la tarde, desde el PP se dijo que acudirían para "defender la igualdad dentro del mundo laboral y la conciliación familiar" aunque, tal como ha dicho, ve con "cierta tristeza" que se politicen cosas que no se deberían politizar".

Según ha resaltado, "en el manifiesto de esta tarde" hay temas con los que no están de acuerdo, como "cuando se habla de la Guerra Civil y de la República" y temas en los que sí, como "en defender la igualdad, la participación de la mujer y en superar las dificultades para anivelarse con el mundo de los hombres en el trabajo".