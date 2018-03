PSOE acusa al Gobierno de Cifuentes de ser "machista" y este responde que ellos son "una máquina de triturar mujeres"

8/03/2018 - 12:09

PSOE ha acusado este jueves al Gobierno regional, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, de ser "machista" y el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, les ha espetado que ellos son "una máquina de triturar mujeres".

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Durante la sesión de control, la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera ha afeado al Ejecutivo autonómico la "lentitud" con la que se avanza en políticas de igualdad y ha incidido en que esto responde a que las políticas económicas del PP "consolidan las desigualdades".

Para la parlamentaria, los populares están "estableciendo medidas de apoyo pero no garantizando los derechos de las mujeres" y por eso no se avanza. Por ello, ha reclamado "igualdad de salario a igual trabajo, mejorar el acceso laboral y equitativo a la conciliación entre la vida laboral y familiar así como fomentar la corresponsabilidad en la esfera privada".

La diputada del PSOE ha sostenido que para promover "el verdadero empoderamiento de las mujeres se requiere un cambio estructural" y por eso es necesario el paro promovido este jueves por el Día de la Mujer. Según Sánchez Acera, "lo elitista es no parar".

En este punto, ha exigido al Ejecutivo autonómico que "cuiden la igualdad de género en su Gobierno" así como les ha pedido que estos sean "paritarios". "Lo pueden hacer mañana. Mañana pueden ser un Gobierno paritario. Solo dos mujeres de su partido son consejeras, esa es una actitud machista", ha criticado.

A estas palabras ha contestado el consejero de Políticas Sociales y Familia, quien al comienzo de su intervención le ha espetado un "vaya cara". "Usted representa a un partido que es una máquina de triturar personas, de triturar mujeres, porque las manda al paro. Su grupo las manda al paro y tiene que venir el PP para conseguir que puedan encontrar trabajo", ha sostenido a continuación.

Izquierdo ha afeado al PSOE que no haya propuesto "ninguna medida" para la Estrategia de Igualdad que han aprobado. "No nos han dado nada, no tienen nada, no tienen ideas", les ha dicho, para a continuación resaltar que para el Ejecutivo "el futuro pinta mujer" en la Comunidad.

El consejero autonómico ha defendido que Madrid es una de las regiones del mundo donde hay "mayor igualdad, un mercado laboral más paritario, la tasa de actividad femenina más alta de España, la contratación más estable y la tercera con menor brecha salarial". Aunque, según Izquierdo, no están "satisfechos" puesto que quieren "la plena igualdad".