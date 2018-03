El número de manifestaciones rompe la tendencia y sube un 12% en Madrid en 2017

8/03/2018 - 12:25

Un total de 3.130 manifestaciones y concentraciones se celebraron en la Comunidad de Madrid el año pasado, 346 más que el año pasado, lo que significa una subida del 12 por ciento, frente al descenso del 10 por ciento de 2016 y la estabilización de 2015, según datos aportados hoy por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa, Dancausa ha destacado que solo se produjeron 12 incidencias, la mayoría por daños en las instalaciones y cortes de tráfico. Además, en solo tres ocasiones fue necesario modificar el itinerario o el lugar de concentración, frente a las 7 ocasiones de 2016 en las que se requirió.

Del total de movilizaciones comunicadas, 157 no llegaron a celebrarse y 375 fueron desconvocadas por los promotores. Respecto a las autorizaciones, el año pasado 81 de las comunicaciones no fueron autorizadas (72 de concentraciones y 9 de manifestaciones) por estar presentadas fuera del plazo previsto por la ley. No hubo ninguna no autorizada por otro motivo distinto.

Respecto a los lugares de la región que más actos de este tipo concentra, es la capital la que albergó el 70 por ciento de las manifestaciones y concentraciones celebradas, en concreto, 2.194, frente a las 936 que se desarrollaron en otros municipios: Getafe (92), Alcalá (83), Fuenlabrada (76), Torrejón de Ardoz (58) y Leganés (53).

Dentro de Madrid, el punto más solicitado es la Puerta del Sol, que concentró el 21% (464) de las manifestaciones celebradas en la ciudad. Le siguen Cibeles, Paseo de la Castellana, Callao, Paseo del Prado y Plaza de las Cortes. Municipios como Guadarrama, San Agustín de Guadalix, Sevilla la Nueva o Humanes sólo tuvieron una movilización en 2017.

En cuanto a las motivaciones, la principal fueron las reivindicaciones laborales (1.238). Seguidas muy de lejos encontramos las protestas contra medidas políticas y legislativas (272), los asuntos vecinales (157), temas de enseñanza (132), las de carácter político (127), contra la violencia de género (126) o las relacionadas con los derechos humanos (116). Entre el resto de temas se convocaron por temas relacionados con la ecología (53), con la sanidad (51), con temas religiosos (41), contra el terrorismo (40), inmigración (31), temas agrarios (7), 1º de Mayo (7), libertad de presos (3), temas nacionalistas (3), asuntos internacionales (2), maltrato animal (1) y otras motivaciones (1.220).

Si se analizan los datos de los promotores, en 2017 el 70 por ciento de las manifestaciones y concentraciones que se celebraron fueron convocadas por asociaciones y plataformas ciudadanas y por sindicatos (1.277 asociaciones y plataformas ciudadanas y 936 sindicatos). El resto fueron convocadas por particulares (688); comités de empresa, trabajadores (401); partidos políticos (227); asociaciones vecinales (76); asociaciones ecologistas (19) y 1 de estudiantes.

Respecto a los meses del año en los que se producen más movilizaciones destaca, al igual que otros años, el mes de marzo, que concentro la celebración de 431 manifestaciones y concentraciones, seguido de mayo con 369. Los meses que registran menos actividades son agosto (69) y septiembre (188), según datos aportados por la delegada.

Por último, el número de manifestaciones y concentraciones que se convocaron con carácter urgente fueron 545, casi un 90 por ciento más que en 2016, y el número de sanciones que se impusieron conforme al artículo 37.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana fueron 24, dato que, en palabras de Dancausa, "contradice las críticas que se han hecho a los supuestos límites que la ley impone al derecho de reunión y manifestación".