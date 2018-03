Vega de Seoane celebra que la sociedad civil catalana ha "despertado" ante los independentistas "irracionales"

8/03/2018 - 13:26

El presidente del Círculo de Empresarios cree que Escolano "tiene todas las condiciones para hacer bien su trabajo" de ministro de Economía

TOMARES (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, se ha confesado este jueves "relativamente optimista" en relación a la situación de Cataluña, porque, según ha argumentado, "por fortuna" se ha producido ya "una movilización de la sociedad civil catalana, incluyendo también a los empresarios", que "ha despertado y se ha dado cuenta de que no podemos estar quietos viendo cómo unas personas irracionales, fanáticas, se llevan el gato al agua".

Así lo ha indicado Vega de Seoane en el turno de preguntas del desayuno coloquio del Club de Directivos de Andalucía en el que ha participado este jueves en el Instituto de Estudios Cajasol, en Tomares (Sevilla), donde ha sido presentado por el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, y en el que también ha intervenido el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

En relación a la situación de Cataluña y al llamado "procés" independentista, Vega de Seoane ha lamentado que, inicialmente, sólo se habían movilizado "los malos, no los buenos", si bien la situación ha cambiado, y en relación a ello ha destacado el papel del rey de España, Felipe VI, como "gran catalizador" de esa reacción.

Vega de Seoane ha indicado que esa "movilización" también está "participada por el tejido empresarial" catalán, a cuyos dirigentes ha querido también "disculpar" por no haber reaccionado antes porque, según ha argumentado, "el 'procés', que ha durado cinco años" y "ha sido tremendo porque ha fracturado a la sociedad catalana", ha coincidido con una crisis muy grande" y "las empresas hemos tenido que estar ocupándonos de salvar a nuestras empresas".

Además, ha indicado que el empresariado "normalmente es gente prudente" y "no ha querido echar leña al fuego", y "nunca nadie pensaba que la cosa iba a llegar tan lejos, pensaba que iba a haber una solución", pero ya la sociedad civil "está movilizada".

Vega de Seoane ha explicado que tras este desayuno coloquio, emprendía viaje a Barcelona para impartir allí una conferencia en el Círculo Ecuestre --"donde estuvieron el otro día los empresarios alemanes dando leña"--, y ha anunciado que intentaría "ser más amable" allí que dichos germanos, pero ha dejado claro que "el fondo es el mismo", y es que "estos señores independentistas han llevado a la sociedad que ellos mismos tienen que gestionar a una fractura bestial", y "han echado un disolvente tan potente que hasta el llamado bloque independentista se está fragmentando".

Vega de Seoane ha advertido del "desastre" que supone que "3.500 empresas han deslocalizado sus sedes sociales" de Cataluña, subrayando que eso "supone el 40 por ciento del PIB catalán", y ha opinado que "tenemos lío para rato".

En esa línea, ha abogado por "tener paciencia e inteligencia, porque allí están los pirómanos, pero nosotros también les hemos dado mucha leña para que el fuego sea más grande", según ha reflexionado, para llamar así a la "autocrítica" sobre "qué hemos hecho mal" y a "ver de qué manera desde el resto de España tenemos que mejorar nuestros comportamientos para tratar de reconquistar un terreno que perdimos, porque hace diez años el independentismo en Cataluña tenía un 15 por ciento de cuota de mercado, y hoy tiene casi un 50 por ciento".

Ha indicado que, pese a que "nuestro es proyecto es mejor" que el de los independentistas, "mucha gente sigue sin darse cuenta y pensando que el responsable de este desmadre es el artículo 155" de la Constitución, por lo que ha abogado por "ir allí", a Cataluña, y ofrecer "argumentos más amables" que los de empresarios alemanes que el otro día estuvieron en el Círculo Ecuestre.

NUEVO MINISTRO DE ECONOMÍA

En el turno de preguntas también han cuestionado a Vega de Seoane por el nombramiento de Román Escolano como ministro de Economía, Industria y Competitividad en sustitución de Luis de Guindos, y sobre si tiene un perfil "tecnócrata" ha comentado que "ojalá tuviéramos buenos gestores en todos los sitios", y el nuevo miembro del Gobierno de Mariano Rajoy "parece un buen gestor, que tiene experiencia, que conoce muy bien los mecanismos de la UE y que tiene muy buena edad".

"Creo que tiene todas las condiciones para hacer bien su trabajo", ha resumido el presidente del Círculo de Empresarios, quien ha confirmado que se muestra "contento" porque prefiere "estos tecnócratas que malos políticos".

Sobre otras cuestiones, se ha pronunciado sobre las pensiones, indicando que ligar su subida al IPC es "inviable", porque el actual sistema es "de reparto" y "funciona bien cuando entran más de los que salen", y en España hay actualmente "1,9 trabajadores activos por cada pensionista", y las previsiones demográficas apuntan a que "en 2050 se prevé un trabajador por cada pensionista".

Al respecto, se ha mostrado partidario de "elevar la edad de jubilación" y de "complementar el sistema de reparto con un sistema de capitalización que incluso podría ser gestionado por gestores públicos".

Vega de Seoane también se ha mostrado partidario de "favorecer el desarrollo industrial" en España, donde "el peso de la industria ha ido cayendo", y, concretamente Andalucía --"una región fantástica con unas condiciones estupendas"-- es "una de las regiones donde la industria tiene un peso menor". En esa línea, ha manifestado que "todas las políticas que favorezcan el desarrollo industrial son esenciales".

Ha señalado que "en este y otros campos es muy importante que haya pactos de estado" en torno a "proyectos a lo largo plazo para inversiones a largo plazo".

En su conferencia, Vega de Seoane ha realizado un repaso por la historia y la actualidad del Círculo de Empresarios, "una institución nacida en la Transición", que recientemente ha celebrado su 40 aniversario, cuya presidencia dejará este mes, y que nació como "un centro de pensamiento" y "para defender la libertad en el campo de la economía, no sólo por razones de convencimiento ideológico, sino por razones prácticas de convencimiento empírico".

Ha manifestado que cree que la institución ha "servido a España", y es "independiente", porque "la financiación de nuestro proyecto se hace sólo con las cuotas de nuestros socios", así como que trabaja en torno a "tres grandes vectores" como son los de "crecimiento, calidad institucional y responsabilidad empresarial".

Ha lamentado que "en España tenemos una cierta tendencia a la autoflagelación", cuando "tenemos ingredientes buenísimos" para formar "un proyecto buenísimo y ganador", por lo que ha considerado necesario tener "un proyecto común" y "dejar de usar nuestras energías en pelearnos unos con otros".

También ha opinado que "la estrategia competitiva de España no puede basarse en salarios bajos" --"sería un disparate"--, porque "si no pagas bien a la gente no atraes el talento, y el que tienes se va a la competencia", pero al mismo tiempo "hay que mejorar la competitividad".

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

Tras subrayar que "el problema principal que tiene España todavía sigue siendo el desempleo", ha llamado a "generar productos de más valor añadido, a ser más innovadores", a fomentar empresas donde la dirección y los trabajadores estén "más alineados", y ha llamado la atención sobre la educación, indicando que es "la principal reforma estructural que tiene pendiente España", y al respecto ha manifestado que "el espectáculo que estamos viendo con el pacto educativo", "que puede irse al garete, es muy lamentable".

En esa línea, ha considerado que, en España, "los grandes partidos constitucionalistas tendrían que ponerse de acuerdo para los grandes temas en común, y no dar espectáculos" como el ofrecido en torno al nombramiento de Luis de Guindos para el Banco Central Europeo, que no ha contado con apoyo del PSOE.