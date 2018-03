Santamaría: Hay que seguir trabajando por la igualdad el 8 de marzo "pero también el 9, el 10 y el mes que viene"

8/03/2018 - 14:07

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que pese a los avances "muy importantes" conseguidos, hay que seguir trabajando por la igualdad real "día a día, el 8 de marzo por supuesto, pero también el 9, el 10, el 11, el mes que viene y el año que viene, pues probablemente haya que hacerlo".

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Santamaría en declaraciones a los medios en València al ser preguntada sobre la huelga feminista que se desarrolla este jueves con motivo del Día Internacional de la Mujer. Portando un lazo morado, la vicepresidenta ha instado a seguir trabajando por la igualdad que "ha costado mucho conseguir en la ley", ya que hasta hace 43 años en España se necesitaba un permiso del marido para abrir una cuenta corriente, ha recordado.

"Hemos hecho avances muy importante, pero queda muchísimo por hacer, algunas son políticas que hay que cambiar y otros son hábitos y mentalidades. Con el esfuerzo conjunto de hombres y mujeres cambiaremos políticas, hábitos y mentalidades", ha dicho.

Preguntada sobre si atenderán las reivindicaciones de este 8M, ha asegurado que el Gobierno, "antes y después de la jornada de hoy" trabaja por que mejore la situación de las mujeres en el país.

"Hay muchos temas en que seguir trabajando para mejorar la brecha entre hombres y mujeres", ha admitido, para señalar que aunque se ha avanzado en el empleo, hay que seguir "trabajando día a día, el 8 de marzo por supuesto, pero también el 9, el 10, el 11, el mes que viene y el año que viene, pues probablemente haya que hacerlo".

Además, Sáenz de Santamaría ha recalcado que hay que formar a la gente más joven porque ve "determinados comportamientos" que pensó que con su generación se habían "superado para siempre". "Pero vuelven cosas en adolescentes que no me gusta y no nos podemos relajar", ha concluido.