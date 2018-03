El Auditorio regional acoge el estreno del ballet 'Dumas Flamenco. Los tres mosqueteros'

8/03/2018 - 14:11

El Ballet Español de Murcia pone en escena este sábado una nueva versión de la famosa novela de aventuras, coreografiada por Inés Hellín

El Ballet Español de Murcia pone en escena este sábado una nueva versión de la famosa novela de aventuras, coreografiada por Inés Hellín

MURCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia acoge este sábado, 10 de marzo, a las 20.00 horas, el estreno de 'Dumas flamenco. Los tres mosqueteros', el último espectáculo de la Compañía Carmen y Matilde Rubio. Ballet Español de Murcia. La representación se enmarca en el ciclo de 'Danza' diseñado desde la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente para este escenario regional, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, presentó hoy la actuación junto a Carmen Rubio y a la coreógrafa Inés Hellín, y destacó "la gran calidad de los espectáculos" de la compañía murciana, "invitada habitual en nuestro Auditorio para formar parte de un ciclo en el que cada año se dan cita algunas de las mejores compañías nacionales e internacionales de danza pero que nunca deja de prestar atención al trabajo que se realiza en nuestra Región".

De hecho, el próximo espectáculo de 'Danza' del Auditorio también estará protagonizado por una compañía de la Región, Danzarte 21, que presentará el programa 'VEM (Valores en Movimiento)', con coreografía de Juanjo Arqués, y 'For Those Who Wait', de Altea Núñez. Será el 28 de abril y, el 19 de mayo, el ciclo lo cerrará la compañía francesa Mandalain Ballet Biarritz junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

Respecto a la actuación de esta semana, 'Dumas Flamenco', la responsable del ICA destacó asimismo que "se trata de un espectáculo con 'marca Región de Murcia', que mostrará el talento murciano en escenarios nacionales e internacionales, ya que la coreografía es una creación de la murciana Inés Hellín y cuenta asimismo con música de dos de los compositores e instrumentistas murcianos más reconocidos, Carlos Piñana y Pedro Contreras".

A través de un lenguaje flamenco, sobre el escenario se narra la historia del apuesto joven D'Artagnan (José Cánovas), quien, intentando cumplir su ilusión de ser mosquetero del rey, se enamora de Constanza (Belén Gómez), persona de confianza de la reina. Es entonces cuando el malvado Richelieu y su espía Milady construyen un plan para encerrar a su amada y D'Artagnan, junto a los tres mosqueteros (Athos, Porthos y Aramis), irá en su búsqueda para liberarla.

Además del estreno de 'Dumas flamenco', el programa de este sábado se completará con la interpretación de 'Cautivos del destino', ballet en cinco movimientos con coreografía de Carmen y Matilde Rubio y música de Rubén Maldonado que abrirá la velada.

Las localidades para el doble programa se pueden adquirir por un precio que oscina entre los 13.60 y 22.70 euros en la taquilla del Auditorio regional (abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 hoyas, y desde dos horas antes del inicio), en la de la Filmoteca de la Región (horario de tarde) y en internet, a través de 'http://www.auditoriomurcia.org'.

En esta ocasión, los donativos recaudados para el proyecto 'FILA 0', puesto en marcha por Cultura en colaboración con Plena inclusión Región de Murcia y que permite a los usuarios adquirir entradas virtuales para los espectáculos de los ciclos de abono del Auditorio, irán destinados a la Asociación Prometeo de Torre Pacheco.