8M.- Sentada en apoyo de la joven víctima del intento de agresión sexual: "Hermana, escucha, aquí está tu manada"

8/03/2018 - 14:43

Unas 40 mujeres han expresado este jueves en Jaén su apoyo a la chica de 16 años que en la tarde del pasado 2 de marzo sufrió un intento de agresión sexual por parte presuntamente de cinco jóvenes. 'Hermana, escucha, aquí está tu manada', ha sido uno de las proclamas que han coreado.

JAÉN, 8 (EUROPA PRESS)

En concreto, ha habido una sentada en la zona del paseo de la Estación de Jaén donde los presuntos autores introdujeron a la joven en un portal. Ha sido en el marco de las movilizaciones planteadas a plataforma Huelga Feminista 8M de Jaén en apoyo a la huelga internacional de este 8 de marzo.

De los cinco presuntos autores, la Policía Nacional detuvo a cuatro y sigue trabajando para dar con el último. De los cuatro arrestados, los dos mayores de edad, han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Los otros dos no llegan a 18 años y el Juzgado de Menores ordenó como medida cautelar el internamiento en un centro cerrado de uno de ellos, mientras que para el segundo no se ha acordado ninguna medida todavía, a la espera de nuevas diligencias.

'Nos tocan a una, nos toca a todas', 'No más agresiones', 'No es no' y 'Escucha, hermana, aquí está tu manada' son algunas de las frases que han entonado las participantes en la sentada en el paseo de la Estación, que se ha difundido también por la coordinadora de este movimiento a través de sus redes sociales.

Con motivo de este Día Internacional de la Mujer, la coordinadora ha programado diversas actividades para respaldar la huelga de 24 horas convocada en el país por los sindicatos Ustea, CGT y CNT y que no se han circunscrito únicamente a esta jornada central.

Así, por ejemplo, el pasado 13 de febrero se llevó a cabo en la plaza del Pósito la 'performance' titulada 'Y si os dejáramos colgados' en la que se colgaron diferentes objetos que reflejaban "el trabajo que la mujer realiza a diario para el funcionamiento de este sistema que a la vez niega su valor".

Además, este miércoles tuvo lugar una 'Marcha feminista nocturna' que, desde la plaza de San Ildefonso recorrió varias calles del centro de la capital. La iniciativa fue un éxito y contó una alta participación de personas para reclamar políticas claras que hagan posible una igualdad real.

"Las mujeres de Jaén hoy marchamos, entre otras cosas, para reivindicar que las calles también son nuestras. Que por la noche no queremos ser valientes, queremos ser libres. Marchamos por esa chica, menor de edad, que el pasado viernes cinco energúmenos intentaron agredir sexualmente en nuestra ciudad. ¡Hermana, estamos contigo!", aseguraba poco antes de su celebración la plataforma en su perfil de Facebook.

Ya a lo largo de este jueves, la plataforma ha convocado piquetes informativos en distintos puntos de la ciudad y una concentración al mediodía en la plaza de San Francisco, a la que seguirá un recital de mujeres poetas y un picnic comunitario. Por la tarde, a las 16,00 horas, está prevista la recepción de la caravana de coches y, una hora más tarde, la concentración provincial del 8M en esta citada plaza.

A estos actos, se suman los programados por otras organizaciones, como las concentraciones de UGT y CCOO, que han convocado, por su parte, paros de dos horas por turnos. Igualmente, a las 18,00 horas, saldrá desde la plaza de las Batallas de Jaén la manifestación convocada por la Comisión por la Igualdad y contra la violencia de Género de la provincia con motivo del Día Internacional de la Mujer.