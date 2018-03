La Fundación Tres Culturas recibe más de 2.000 propuestas para Wocmes Sevilla 2018

8/03/2018 - 14:54

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo ha recibido ya más de 2.000 propuestas para World Congress for Middle Eastern Studies (Wocmes) Sevilla 2018, el mayor congreso académico sobre Oriente Próximo y Norte de África, que se celebrará en la capital hispalense del 16 al 22 de julio de este año y en el que se han registrado 2.400 investigadores de todo el mundo.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

De hecho, la fundación ha explicado en un comunicado que la gran cantidad de solicitudes y consultas recibidas por la organización ha motivado que se haya decidido ampliar el periodo de presentación de propuestas hasta el 31 de marzo.

Dicho plazo finalizaba el pasado 28 de febrero, pero Tres Culturas ha optado por extenderlo para poder dar respuesta a todas las demandas recibidas, si bien ha matizado que no existirán más prórrogas.

Asimismo, desde la Fundación Tres Culturas han señalado que "esta expectación en el mundo académico no es de extrañar", ya que Wocmes está considerado "como el foro más importante de este ámbito, un encuentro que congrega cada cuatro años a los más señalados expertos internacionales para compartir los avances en sus respectivas áreas de estudio, fomentando la creación de un espacio de reflexión y debate".

En este sentido, bajo el lema 'Your roots. Your heritage. Knowledge that unites' ('Tus raíces. Tu herencia. Conocimiento que une'), este congreso se articula en sesiones académicas que tendrán lugar en la Universidad de Sevilla (US), institución colaboradora de este evento junto con el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, Casa Árabe y el Real Instituto Elcano, entre otras entidades.

Los interesados pueden elegir distintas opciones para desarrollar sus intervenciones, desde ponencias individuales hasta paneles, simposios o posters. De entre todas ellas, la Fundación ha destacado la modalidad de mesa redonda, ya que permite que varios miembros de un equipo (de cuatro a seis) puedan participar en este evento y mostrar así sus distintas perspectivas sobre un mismo campo de trabajo.

Además, disponen de un "amplio abanico" de áreas temáticas: Al-Ándalus (que se incorpora a las existentes en congresos anteriores como seña de identidad de esta edición); Oriente Próximo antiguo; Estudios cristianos; Análisis y resolución de conflictos; Oriente Próximo y contemporáneo; Estudios culturales; Economía; Estudios de género; Relaciones Internacionales y Derecho Internacional; Estudios islámicos; Estudios judíos; Lingüística y Literatura; Estudios de medios de comunicación; Estudios medievales; Estudios mediterráneos; Estudios de migración; Nacionalidad/Identidades y origen étnico; Fenómenos normativos y Derecho; África del Norte; Política; Sefarad y la diáspora sefardí; Cultura científica; Estudios de traducción; Estudios urbanos y regionales; Agua, agricultura y Medio Ambiente.

De esta forma, hay múltiples posibilidades de participar en este congreso que, junto a la vertiente académica, cuenta con un nutrido programa de actividades paralelas: muestras de cine y publicaciones, exposiciones, conciertos y rutas turísticas. A ello se suma, por primera vez en el marco de Wocmes, un encuentro "en el que universidades de todo el mundo presentarán su oferta educativa, con especial atención a los cursos en el extranjero".

La organización ha explicado que quienes deseen presentar sus propuestas para Wocmes Sevilla 2018 deben hacerlo a través de su página web, 'www.wocmes2018seville.org'. Una vez recibidas las candidaturas, serán evaluadas por sus comités científicos (ejecutivo y asesor) integrados por personalidades académicas de toda España. A partir de ahí, sólo quedará formalizar la inscripción y organizar la estancia en Sevilla, para lo que se ha contado con Viajes El Corte Inglés como agencia oficial de viajes del evento.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Asimismo, ha matizado que como es habitual en este tipo de eventos a gran escala, la Fundación Tres Culturas ha realizado un llamamiento para que todos aquéllos que deseen formar parte de esta experiencia puedan hacerlo como voluntarios. Se trata de una convocatoria abierta a todo tipo de público, aunque evidentemente de mayor atractivo para estudiantes especializados en el mundo árabe o Ciencias Políticas.

Para ellos, ha indicado que supone "la oportunidad de conocer a un gran número de expertos, autores en muchos casos de publicaciones que son objeto de análisis en sus respectivas carreras; a lo que hay que sumar el aliciente de poder asistir gratuitamente a todas las actividades del congreso".

Hasta el momento, entre quienes han contactado con la Fundación (también a través de la web de Wocmes) para inscribirse como voluntarios sobresalen los universitarios, estudiantes de postgrado o doctorandos, con buen dominio de la lengua inglesa y experiencia previa en voluntariado. En cuanto a la procedencia, la mayoría son españoles, aunque también los hay de Marruecos, Italia, Alemania, Turquía y Jordania.