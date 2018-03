Marín asegura que Cs no se unirán a acuerdo de financiación: "A otros les preocupa más la foto que defender a andaluces"

8/03/2018 - 14:49

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento, Juan Marín, ha garantizado que su grupo no va a apoyar el documento sobre la financiación autonómica negociado entre el PSOE-A, Podemos e IULV-CA, al que finalmente también se sumó el PP-A, y que se abordará este viernes en la Comisión de Hacienda, a la par que ha criticado que "parece que a otras fuerzas les preocupa más la foto que realmente defender el interés de los andaluces".

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, Marín ha considerado que el acuerdo "ha sido una estrategia política que ha salido mal", ya que ha asegurado que su partido va a seguir defendiendo su posicionamiento "independientemente de que pueda quedarse solo en la foto", algo que no les preocupa "siempre que defendamos los intereses de los andaluces".

Marín ha replicado al PSOE-A y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que este miércoles le pidió que no buscara "excusas" y reflexionara para que Cs se sume al "gran consenso" en financiación; que si quieren que Cs se sume, el texto "tiene que decir claramente que no apoya el cuponazo ni una subida de impuestos, ni a nivel andaluz ni a nivel estatal, y que además está de acuerdo con poner en marcha políticas de evaluación de la gestión pública y de eficacia de los recursos".

Además, ha rechazado que los socialistas planteen que "o se está con su documento sobre la financiación autonómica o estamos en contra de los andaluces, porque eso no es cierto, es algo completamente erróneo".

Otro de los asuntos en los que Cs pone el foco para acordar una buena financiación autonómica es la lucha contra el fraude, algo que ve fundamental para no tener que subir los impuestos y conseguir más recursos aflorando la economía sumergida existente.

"Hay que luchar contra el fraude, evaluar la eficacia de las políticas y ser capaces de decir que todos los españoles, vivamos donde vivamos, tenemos que contribuir al sistema de financiación de los servicios básicos y no que algunas comunidades pueden seguir teniendo privilegios", ha indicado antes de afear a los tres partidos de izquierdas que no hagan una mención concreta en el documento sobre este asunto.

Y es que, para defender la postura contraria de Cs al texto, Marín ha sostenido que "ningún andaluz entendería que otra vez la clase media trabajadora sea la que tenga que soportar la ineficacia de la gestión de muchas administraciones, ni tampoco estará de acuerdo con ser menos que un vasco o navarro" y estas son cuestiones, para Cs, "que no podemos obviar".

"Si quieren un acercamiento tendrán que pronunciarse sobre todo esto", ha agregado el líder andaluz de Cs antes de advertir de que en el documento "se pasa de puntillas" por estas cuestiones.

SIN ACERCAMIENTO POR PARTE DEL PSOE-A

Del mismo modo, ha afeado a los socialistas que reclamen a Cs que se una al acuerdo pero que no haya habido ningún acercamiento por su parte para abordar este asunto: "No hemos tenido ni una llamada ni una conversación salvo que nos dicen que tenemos que votar a favor del documento".

"Si quieren que haya un acercamiento habrá que trabajar sobre un documento en el que se refleje que no se subirán los impuestos sin antes, como mínimo, evaluar las políticas públicas que se están aplicando; que se va a luchar contra el fraude fiscal, que no se acepta el cuponazo vasco y que no haya territorios con privilegios", ha insistido Marín para argumentar que estos planteamientos marcan suficiente distancia como para que Cs no pueda suscribir un documento "que firman cuatro fuerzas sencillamente porque hay sondeos y tendencias que no tienen nada que ver con la financiación".

Ha insistido así en que el PP-A ha respaldado el acuerdo "por una cuestión táctica política pero no de defensa de los intereses de los andaluces", a la par que ha reclamado a los partidos "aclararse" cuando ha considerado que el PP y el PSOE "van a tener muchas dificultades para defender el mismo documento en Andalucía que cuando llegue la Conferencia de Presidentes con otros compañeros de otras comunidades de sus partidos, porque no lo van a compartir".

"LA ORDINALIDAD LA DEFIENDE SÁNCHEZ, NO CS"

Asimismo, y al hilo del principio de ordinalidad, Juan Marín ha asegurado que Cs no defiende este extremo, sino que lo defiende "el propio PSOE", toda vez que ha recordado que "Pedro Sánchez hace unos meses, cuando defendió el nuevo modelo territorial, hablaba de que la financiación autonómica pasa por el principio de ordinalidad". "¿Cómo se puede decir una cosa allí y otra aquí, y después decir que es Cs el que lo dice?", ha censurado.

Por contra, ha garantizado que el partido naranja defiende lo mismo en todo el territorio, y que en ningún caso respaldan una subida de impuestos a las clases medias y trabajadoras.

Con todo, Marín ha aseverado que Cs no apoyará el referido documento, mientras ha puesto en duda si el PP-A, sin haber conseguido sacar ninguna enmienda y con el probable voto en contra a sus votos particulares, "va a seguir por tacticismo político en la misma foto". "A Cs no nos preocupa esa foto, nos interesa defender a los andaluces y a los españoles, porque Andalucía no se entiende sin España y al revés", ha zanjado.