Cifuentes defiende "la libertad de todas las mujeres para decidir cómo quieren defender sus derechos"

8/03/2018 - 15:36

Hoy ha entregado los 'Reconocimientos 8 de marzo' con motivo del Día Internacional de la Mujer

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido este jueves, Día Internacional de la Mujer, "la libertad de todas las mujeres a la hora de decidir cómo quieren defender sus derechos", asegurando que "la igualdad no es un eslogan, sino que tiene que tiene que ser una causa de todos los días del año y en todos los ámbitos de la sociedad".

"No se trata solo de conquistar metas o de ocupar un determinado porcentaje o cuota del espacio público; se trata de garantizar que no se ponen límites a las mujeres, porque los talentos y capacidades de las mujeres son ilimitados. Las mujeres madrileñas avanzamos y ocupamos cada vez más posiciones de responsabilidad. No queremos nada regalado por ser mujeres, pero tampoco que se nos quite nada precisamente por ser mujeres", ha añadido.

Cifuentes ha entregado hoy, en la Real Casa de Correos, los Reconocimientos 8 de Marzo, "que ponen en valor el papel de la mujer en la sociedad y que, a la vez, recuerdan que debemos ir más allá de los gestos ligados a una jornada tan simbólica como la que celebramos en este día".

Un ejemplo de ello es la mujer reconocida en la categoría de Esfuerzo Personal. Nuria López es la madre de un niño de 5 años con pluripatologías, cuya permanente atención le impide que pueda llevar a cabo cualquier otro trabajo que no sea atender a su hijo las 24 horas del día.

"Es una mujer cuyo reconocimiento representa el de tantas madres que en su casa, en silencio, y con extraordinario esfuerzo, se sacrifican por los demás. La lección de vida de Nuria es extraordinaria", ha asegurado la presidenta. La mujer ha agradecido el premio, se ha acordado de su marido y ha pedido la ayuda de las instituciones en casos como éste.

En la categoría de Valor Social ha sido reconocida la labor de Mayte Gallego, presidenta de CERMI Comunidad de Madrid, por su lucha en favor de la igualdad de las personas con discapacidad y por su "valioso trabajo dentro del tejido asociativo". En la categoría de Ciencia e Investigación se ha premiado la labor de Elena García Armada en el CSIC, al haber desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños y niñas con atrofia muscular espinal.

"Es un hecho que aplicamos el conocimiento para resolver problemas sociales. Tenemos capacidad de poner en valor el bien común y dedicamos nuestro esfuerzo para resolver problemas. Hemos trabajado en investigación para que puedan caminar muchas persona pero, ¿de qué sirve tener una investigación si no llega la sociedad?. Tenemos la obligación de llegar a todas las familias que lo necesitan. Por eso, seguimos necesitando el apoyo de las instituciones porque no podemos permitir que las investigaciones queden atrapados en el laboratorio. Necesitamos mecanismos contra un camino lleno de obstáculos, dejando de al lado discursos políticos y sí su objetivo, que es el beneficio de toda la sociedad", ha esgrimido.

En el ámbito del Deporte, el reconocimiento lo ha merecido el CD Futsi Atlético Navalcarnero, por sus valores dentro y fuera del terreno de juego y porque durante tres años consecutivos ha sido galardonado como el mejor equipo de fútbol femenino. La representante del equipo, Leticia Sánchez, ha recordado que el deporte históricamente ha reprimido a las mujeres y aunque mucho se ha avanzado, "aún queda mucho camino por recorrer".

La jugadora ha criticado que de la información deportiva que se produce, solo el 5 por ciento está destinado al deporte femenino, lo que se traduce en que los patrocinios a clubes femeninos son inmensamente inferiores a los masculinos. "La brecha salarial es un gran abismo en el deporte. Trabajamos tanto o más que los hombres, pero no tenemos su reconocimiento social y económico. Por eso pedidos a las instituciones y los medios que incluyan el lado femenino. El sudor, esfuerzo y compromiso no entiende de género", ha manifestado.

En la categoría de Cultura el premio ha sido para la trayectoria vital y artística de Topacio Fresh, una madrileña de adopción, embajadora del Madrid World Pride 2017 "y una de las personas más influyentes del mundo en la defensa de los derechos LGTBI", como ha dicho la presidenta regional. "Este reconocimiento me anima a seguir adelante y querer más a este país más de lo que quiero", ha dicho la galardonada.

En el terreno del emprendimiento y la innovación se ha premiado a Ángeles Sánchez Cañellas, cuyo obrador-restaurante en Gargantilla de Lozoya se encuentra entre los mejores de la región, según la Comunidad. "Me tiré a la piscina porque conté con un apoyo institucional. Los emprendedores necesitamos un poquito de cariño institucional", ha solicitado.

Por último, en la categoría de Medios de Comunicación a Ana Isabel Pereda, directora del periódico Expansión, exdirectora del Semanario Actualidad económica y del diario Qué y exdirectora adjunta del periódico ABC. Pereda, que ha aseverado que siempre ha aplicado criterios de igualdad entre periodistas, ha resaltado la atención que los medios están dedicando a informar de las desigualdades, sueldos y sobre la defensa d ella mujer en el ámbito profesional.

"Todas vosotras sois mujeres extraordinarias que recogéis el testigo de las luchadoras por la igualdad a lo largo de la historia, a quienes rendimos homenaje cada 8 de marzo, cuando conmemoramos el terrible incendio en una fábrica textil en Nueva York en el que fallecieron 129 trabajadoras", ha manifestado la presidenta de la Comunidad.

POLÍTICAS Y MEDIDAS

En la búsqueda de esa igualdad, ha declarado Cifuentes, "se ha plasmado en el compromiso de la Comunidad de Madrid en las políticas y medidas en favor de los derechos de las mujeres que se han puesto en marcha y también en una forma cotidiana de trabajar, sin prejuicios de género".

"Estamos dando la batalla contra la violencia machista, contra la brecha salarial y en favor del empleo femenino y del liderazgo de las mujeres", ha enumerado Cifuentes, que ha destacado que en la Comunidad de Madrid ya se ha recuperado todo el empleo femenino que se perdió durante la crisis y las mujeres ocupan un 33 por ciento de los puestos directivos, seis puntos por encima de la media del conjunto de España, aunque, "evidentemente, tenemos la obligación de seguir avanzando".

Un "paso muy importante" en ese camino ha sido la reciente aprobación de la Estrategia Madrileña de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018-2021, dotada con 254 millones de euros y que, además de contar con presupuesto y plazo, establece mecanismos para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados; igual que la Estrategia de Apoyo a la Familia, donde la conciliación y la corresponsabilidad juegan un importante papel, al incrementar en diez días el permiso retribuido por maternidad, pasando de 112 a 122, y al actuar contra el mobbing maternal.