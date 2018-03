Wilko Johnson y Gari se suman al cartel del BBK Music Legends Festival 2018

8/03/2018 - 15:30

El polifacético Wilko Johnson y el emblemático músico vasco Gari, que acudirá acompañado de la formación Maldanbera, son las dos últimas incorporaciones al cartel del BBK Music Legends Festival, que se celebrará el 29 y 30 de junio en el Centro Ola BBK de Sondika (Bizkaia).

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

Según han informado los organizadores, a falta de más confirmaciones para cerrar el cartel, estos dos artistas se suman los ya confirmados: Jeff Beck que junto a Steve Winwood forman los dos cabeza de cartel, además de Glenn Hughes, Mavis Staples y Ana Popovic.

Wilko Johnson, guitarrista y compositor, es miembro fundador del grupo de pub-rock y rhythm & Blues, Dr. Feelgood, cuyo disco en directo, "Stupidity" (1976), llegó al número uno en las listas inglesas y supuso la consagración de la banda.

En 1979, Wilko Johnson se incorpora a Ian Dury & The Blockheads, donde conoce al grandísimo bajista Norman Watt-Roy, con el que forma la Wilko Johnson Band y le sigue acompañando actualmente, llevan juntos más de 25 años.

En 2013, al mítico guitarrista de Dr. Feelgood le diagnostican un cáncer de páncreas y se niega a tratarse con quimioterapia. El tumor es inoperable y los médicos le dan 10 meses de vida, o como mucho, dos más si recibe tratamiento.

Wilko, lejos de hundirse, prefiere morir de pie, rechaza la idea de ir apagándose poco a poco y planea su despedida, para lo cual, viaja a Japón, busca la paz en los templos de Kyoto y toma una decisión, se va a despedir "encima del escenario", coge su guitarra y lo hace tocando "Johnny B Goode" de Chuck Berry. Tiempo después le informan desde el hospital que el tumor es operable y salva su vida.

De esta extraordinaria historia habla el documental "The Ecstasy Of Wilko Johnson", dirigido por Julien Temple. Diagnosticado de la enfermedad, quiere grabar un disco de "despedida" con su buen amigo Roger Daltrey de The Who, y lo hace con "Going Back Home". En 2010, Wilko Johnson forma parte del reparto de la serie Juego de Tronos, en el papel de Sir Llyn Payne o "La Justicia".

En cuanto a Gari, cantante, compositor y guitarrista. Bilbaíno nacido y criado en Gipuzkoa. Es una leyenda de la música vasca y músico en activo desde los 80, fue el cantante de Hertzainak.

En la actualidad presenta en directo su último trabajo titulado "Estutu" junto a su banda Maldanbera, integrada por Miguel Moyano (guitarra y teclado), Natxo Beltrán (batería) y Oier Aldekoa (bajo, teclado y coros). Con "Estutu", Gari reivindica una y otra vez la "grandeza de las cosas pequeñas, de lo cercano e íntimo, la dignidad de la música y de los músicos y con esta idea en mente, ha logrado en las siete canciones del disco funcionar desde la simpleza, incluso en los títulos, todos de una sola palabra".

Los interesados en acudir a los dos días del festival podrán adquirir el abono por 90 euros más gastos, a través de Kutxabank.