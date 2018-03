Rosa Regás tras la 'mascletà': "Daría para un millón de historias que están escondidas detrás de la gente"

8/03/2018 - 16:36

La escritora Rosa Regás, que ha presenciado este jueves la octava 'mascletà' de las Fallas 2018 desde el balcón principal del Ayuntamiento de València ha calificado de "maravilla" y de "increíble" este espectáculo y ha considerado que las sensaciones que se experimentan viendo el disparo "darían para un millón de historias que están escondidas detrás de la gente".

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Regás ha explicado que "nunca había visto" una 'mascletà' y ha manifestado que le ha parecido una "maravilla", algo "precioso" y una experiencia "inimaginable". "Me lo habían contado pero no tiene nada que ver lo que han contado con lo que he visto", ha señalado.

La escritora ha explicado que ha seguido el disparo "un poco apartada" del primer plano desde el que se sigue en el balcón y que ha estado mirando al cielo para ver que "de pronto se ha cubierto todo de blanco" mientras "el ruido era cada vez más ensordecedor".

"Tenía la boca abierta y no podía dejar de mirar. Era absolutamente fascinante esa mezcla de ruido increíble", ha manifestado, al tiempo que ha considerado "también bonito" que "de pronto se abriera un poco" el humo provocado por el disparo y que se haya podido ver "un poco de cielo".

"El contraste también era bonito. Ha sido una maravilla, precioso, inimaginable. Ahora entiendo que esté toda la calle llena de gente, los balcones y los tejados" para ver la 'mascletà', ha agregado la escritora.

Tras ello, preguntada por si las sensaciones que ha vivido en este acto de las Fallas de 2018 darían para escribir alguna historia, Rosa Regás ha respondido que "daría para un millón". "Seguro que las hay pero, claro, están todas escondidas detrás de la gente", ha dicho.

DÍA DE LA MUJER

Igualmente, ha destacado que el disparo de este jueves, que coincide con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y jornada de huelga feminista, lo haya ofrecido una mujer pirotécnica, María José Lora Zamorano, responsable de la empresa Pirotecnia Caballer FX Global Foc.

"Me satisface mucho. Me gusta en el día de hoy que haya tantas mujeres que han hecho huelga y tantas que se han puesto al servicio de la fiesta", ha apuntado.