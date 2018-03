El PP de Mancor acusa a MÉS de "dividir" a los vecinos con el alquiler turístico

8/03/2018 - 16:54

El PP de Mancor ha acusado este jueves al equipo de gobierno municipal (MÉS) de "dividir" a los vecinos con el alquiler turístico.

PALMA DE MALLORCA, 8 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado el PP en una nota de prensa después de que el Ayuntamiento rechazara la propuesta de los 'populares' para permitir el alquiler vacacional en suelo rústico protegido.

Según ha indicado el PP, el equipo de gobierno ha argumentado que los vecinos que lo solicitaron antes de agosto podrán seguir haciéndolo, por lo que los 'populares' entienden esto como "un intento de división".

"No entendemos que el equipo de gobierno ignore a los vecinos que ya no podrán seguir alquilando", ha denunciado el portavoz del Grupo Municipal Popular, Juan Antonio Ripoll, que ha defendido que "la política debe servir para resolver los problemas, no para crearlos donde no los hay".

La moción del PP instaba al Consell de Mallorca a permitir el uso turístico de edificaciones en suelo rústico protegido "de forma consensuada para que pueda ser regulado y adecuado a los intereses municipales, los propietarios y a la protección del medio ambiente".

En este sentido, Ripoll se ha mostrado convencido de que "es posible mantener el equilibrio entre el mantenimiento del medio ambiente y un turismo sostenible de calidad".