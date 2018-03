Javier Fernández reconoce "carencias" en Justicia y afirma que el Gobierno trabaja para "darles respuesta"

9/03/2018 - 12:18

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha salido este viernes al paso de las críticas por el mal estado de las infraestructuras judiciales en la región, recordando que las transferencias en esta materia fueron transferidas hace nueve años por el Estado, con lo que son "muy pocos años" como para que el deterioro se haya producido por responsabilidad del Principado. Fernández ha reconocido la existencia de "carencias" a las que el Gobierno trata de "dar respuesta".

OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

Preguntado por la portavoz de Foro, Cristina Coto, sobre este asunto, Fernández ha explicado que no se han podido destinar todos los fondos necesarios al mantenimiento y modernización de las infraestructuras debido también a la crisis económica de estos años.

Sobre el estado de las sedes judiciales, ha señalado que "cuando se hicieron las transferencias no estaban en la mejor de las situaciones". "Nueve años son muy pocos, no pueden decir que no hemos tenido una crisis muy importante con recursos muy limitados y con ajustes en inversión necesarias para mantener los servicios", ha dicho.

Asumiendo la "obligación" en materia de infraestructuras y modernización, ha insistido en que "hay que ser consecuente" con el hecho de que la transferencia de las competencias "llevan poco tiempo".

Fernández ha reconocido que "hay que afrontar" estas "carencias". El presidente autonómico ha asegurado que el Gobierno trabaja para "dar respuesta" a las mismas, realizando inversiones en modernización tecnológica, atendiendo a las necesidades del personal y renovando las infraestructuras.

Desde Foro, su presidenta ha puesto el foco sobre los problemas de accesibilidad en las sedes judiciales, las críticas de los funcionarios de Justicia, que califican de "míseras" las inversiones, la falta de calefacción, inundaciones, videoconferencias que no funcionan, o falta de personal.