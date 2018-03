Sucesos.-Detenido por simular ser víctima de un robo para recuperar dinero intervenido en un operativo policial

9/03/2018 - 12:49

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vélez-Málaga (Málaga) a tres personas --dos mujeres de 20 años y un hombre de 25-- por su presunta implicación en una simulación de delito. El principal investigado vio la oportunidad de recuperar parte de los 11.000 euros que le habían sido intervenidos en el transcurso de una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en su vivienda el pasado mes de enero.

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

Los tres convinieron en denunciar un robo con violencia en el interior de la vivienda familiar y de esta manera conseguir que su seguro les indemnizara, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional en Vélez-Málaga, en la que una de las detenidas, denunció que mientras cuidaba del bebé de una amiga, dos individuos encapuchados y armados, con un arma de fuego y con un arma blanca, irrumpieron en la vivienda, y mientras uno le amenazaba con el arma cortante, el otro le intimidó poniéndole un arma de fuego en la cabeza.

Además, narraba cómo uno de ellos la agredió y amenazó con acabar con su vida si gritaba. Seguidamente uno de los asaltantes subió a la planta superior donde estaba su amiga --propietaria de la casa y madre de la criatura-- mientras que el segundo registraba el interior de los muebles de la cocina.

Una vez que hallaron el dinero huyeron a pie del lugar. La mujer, para dar más veracidad a su denuncia, describía a los agresores, llegando a entregar los dos pasamontañas que los asaltantes habían utilizado en el robo y que abandonaron en su huida, han precisado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Sin embargo, las pesquisas realizadas determinaron que los hechos no se habían producido y que los investigados simularon ser víctimas del robo con violencia con el único propósito de dar cuenta a su seguro y ser resarcidos económicamente.

La Policía Nacional recuerda que denunciar hechos inexistentes o que no se ajustan a la realidad tiene graves consecuencias y no sale gratis. Además supone la utilización de numerosos recursos humanos y materiales para la investigación de unos hechos que no sucedieron, restando esa dedicación al seguimiento de los ilícitos efectivamente cometidos. Fingir ser víctima de un ilícito penal constituye un delito, han sostenido.