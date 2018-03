Carabante dice que procederán a la retirada "inmediata" de amianto en Metro y pide no generar "alarma social"

9/03/2018 - 13:05

El consejero delegado de Metro de Madrid ha asegurado este viernes que ya está adjudicada la contratación de la empresa para "retirar de forma inmediata" el amianto en el suburbano y ha enviado un mensaje de tranquilidad a trabajadores y usuarios, para además solicitar a los grupos de la oposición que no generen "alarma social".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid para informar de la presencia de amianto en trenes y estaciones del suburbano, así como de las gestiones que se han tomado para eliminarlo; a instancias de Podemos y PSOE.

Ahí, el consejero delegado ha asegurado en su segunda intervención que ya se ha producido que la primera contratación de una empresa para el desamiantado y "procederán a su retirada inmediata".

Por ello, Carabante ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" a todos los trabajadores y usuarios de Metro y ha señalado que le gustaría que todos "colaborasen en este mensaje de tranquilidad".

"Hay que ser rigurosos en las afirmaciones que hagamos en este asunto y que puede generar alarma social si no se hacen afirmaciones con el rigor que requiere este asunto de esta envergadura. Espero que no utilicen esto políticamente un debate sobre lo que ha pasado y lo que está pasando, porque he oído declaraciones que no han sido rigurosas", ha instado.

Además, ha insistido en que la sola presencia del amianto "no supone un riesgo para nadie", y que esos elementos sólo son peligrosos cuando "se manipulen y se mecanicen", ya que desprenden fibras que puedan ser inhaladas".