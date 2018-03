Cáceres reaviva una 'Mesa contra el ruido' para conciliar el ocio y el descanso en la zona de Pizarro y La Madrila

9/03/2018 - 13:03

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha decidido crear una 'Mesa contra el ruido', un órgano que ya se formó en el año 2012 para intentar conciliar el derecho al ocio y al descanso de los vecinos de las zonas de copas de la ciudad, a la que ahora se une, además de La Madrila, el entorno de la calle Pizarro.

CÁCERES, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz municipal, Rafael Mateos, ha anunciado este viernes que se ha decidido poner en marcha esta mesa técnica para analizar la situación, estudiar las propuestas y evaluar las posibles soluciones para los problemas de ruido que se vienen dando en la ciudad en estas dos zonas, principalmente. En el caso de La Madrila, el asunto ha acabado en los tribunales con trece condenados a prisión, incluida la ex alcaldesa Carmen Heras y el concejal Carlos Jurado, además de once hosteleros.

Mateos ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, que esta mesa estará presidida por él mismo, como concejal de Seguridad Ciudadana, y que formarán parte de ella un miembros de las asociaciones de vecinos de cada zona, un representante de los hosteleros, y los jefes de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, puesto que es la unidad del Seprona la encargada de hacer las mediciones de ruido y la que tiene competencias en medio ambiente.

Así las cosas, la mesa acaba de constituirse y ahora habrá que notificar la decisión a las partes interesadas para, posteriormente, proceder a la convocatoria de la primera reunión, aunque Mateos no ha precisado cuándo se realizará el primer encuentro. "No se demorará mucho", ha apuntado.

De momento, formarán parte de ella los representantes vecinales y de hosteleros de estas dos zonas concretas que es donde se producen la mayoría de las denuncias por el ruido de los locales, pero el portavoz no ha descartado que, si alguna otra zona como la Plaza Mayor y su entorno quieren estar representados, "no hay inconveniente en que así sea", ha dicho. "De momento, no nos consta que haya problemas en más zonas", ha puntualizado.

"Este es un tema que nos preocupa y ha habido muchas reuniones previas para tratarlo, y ahora se da un paso más con esta mesa para hacer convivir el ocio con el descanso y que todos sentados en el mismo sitio lleguemos a una solución", ha aseverado el portavoz.