Marín (Cs): "Podemos hacer más por la igualdad trabajando y haciendo propuestas que sólo poniéndonos una camiseta"

9/03/2018 - 13:12

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento, Juan Marín, ha defendido este viernes, tras las manifestaciones masivas que este 8M recorrieron las ciudades españolas por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que en su partido creen que "podemos hacer más por la igualdad y por romper la brecha salarial desde las instituciones trabajando y haciendo propuestas que no sólo y exclusivamente poniéndonos una camiseta".

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Marín ha considerado que este 8 de marzo fue una jornada "positiva" en Andalucía, "con un amplio seguimiento de muchísimas entidades, colectivos, empresas y muy apoyado por las mujeres andaluzas y nos alegramos de ello".

No obstante, ha hecho hincapié en que la igualdad no puede quedarse solo en el 8M y en manifestaciones, "hay que apoyar políticas que corrijan las desigualdades y por eso Cs seguirá proponiendo en el Parlamento propuestas" en este sentido.

Entre otras medidas defendidas por Cs en las instituciones, Marín ha resaltado las que van encaminadas a la conciliación laboral, la ampliación de la baja por maternidad para el hombre, "para que participe de la educación de sus hijos", o otras medidas para la educación de cero a tres años, "para que realmente se pueda conciliar la vida laboral".

"Nunca nos hemos manifestado en contra pero nosotros no convocamos huelga, apoyamos las manifestaciones", ha agregado el líder andaluz del partido naranja.

Del mismo modo, ha condenado las agresiones que han sufrido algunas compañeras de su partido que participaban en las concentraciones, especialmente en Madrid, y los ataques que, como ha explicado, sufrió la sede de Cádiz. "Estos actos no favorecen la celebración de un día como el de ayer", ha apostillado.

Entretanto, ha incidido en que la bandera feminista "no es propiedad de ningún partido", mientras ha reclamado que se respeten todas las posiciones de los partidos: "No será Cs el que coja la bandera que no le corresponde como algunas fuerzas parece que sí están dispuestas a hacer", ha zanjado.