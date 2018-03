Rivera respalda a los padres de diana y mari luz para no derogar la prisión permanente revisable

9/03/2018 - 13:20

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, respaldó este viernes a los padres de las niñas asesinadas Diana y Mari Luz para pedir que el Congreso de los Diputados no derogue la prisión permanente revisable contenida en el Código Penal.

Rivera recibió a Juan Carlos Quer y a Juan José Cortés, impulsores junto a Antonio del Castillo de una plataforma que ha recogido más de tres millones de firmas en Change.org para pedir que se mantenga esa figura en el Código Penal frente a la pretensión de varios partidos de derogarla.

El próximo jueves el Congreso de los Diputados debatirá las enmiendas parciales presentadas por los grupos a las proposiciones de ley del PNV y del PSOE que reclaman derogaciones de varios niveles de esa Ley de Seguridad Ciudadana.

Rivera aseguró que esos padres son un ejemplo del espíritu de Justicia, no de venganza, y piden que se escuche su llamamiento a una reflexión sobre el Código Penal y sus "agujeros". El criterio de Ciudadanos, explicó, es que no se derogue la prisión permanente revisable hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva sobre el recurso presentado en su día por el PSOE.

Precisamente sobre esa premisa, tanto Rivera como Quer y Cortés llamaron a los socialistas a ser coherentes y a no propiciar con su voto una derogación que provocaría el decaimiento de su recurso antes de que haya sido resuelto.

"Igual que no se puede legislar en caliente, no se puede derogar en caliente", dijo Rivera, para quien esa espera puede ser un "punto de consenso" para que la ley se mantenga en sus actuales términos hasta la resolución del Tribunal Constitucional.

Rivera defendió ante Quer y Cortés su propuesta para endurecer el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios de condenados por delitos especialmente graves con probabilidad de reincidencia, algo que los padres de las víctimas acogen con satisfacción.

Quer insistió en que ocho de cada diez españoles quiere mantener la prisión permanente revisable para proteger a los seres más vulnerables de la sociedad, y pidió por ello al PSOE que al menos con su abstención responda a la demanda de su propia base social.

Tanto Quer como Cortés quisieron enviar un abrazo a la familia del niño desaparecido en Almería con el deseo que aparezca sano y salvo, y con cuyos allegados se encuentra Antonio del Castillo, y a las familias de las jóvenes desaparecidas en Asturias. Además, lanzaron una invitación a otras familias que han sufrido desagracias similares para asistir con ellos al debate del próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

Quer, por su parte, aprovechó para pedir a los medios de comunicación que respeten el caso judicial sobre el asesinato de su hija para que tenga derecho a un juicio "riguroso y sereno" donde las partes sean las primeras en acceder a la información. Apuntó, en ese sentido, que no le extraña que no haya evidencia de violencia sexual contra Diana ya que su cuerpo estuvo 500 días sumergido en un pozo. La familia, aseguró, acreditará que su asesino "no la desnudó y la metió en un maletero para llevarla a misa".

