Oltra sobre el 8M: "Ahora no hay ningún dirigente que no se defina como feminista, excepto Bonig"

9/03/2018 - 13:29

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha valorado este viernes la jornada del 8 de marzo, Día de la Mujer, y ha considerado que supondrá un "antes y un después" y marcará una "inflexión importantísima: ya nada será como antes". "Ahora no hay ningún dirigente que no se defina como feminista, excepto --Isabel-- Bonig", ha indicado, y ha confiado en que ahora que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha puesto el lazo morado, "a ver si también se ponen unas gafas moraditas y empiezan a legislar" a favor de la igualdad.

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

Oltra, que se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por su valoración de la jornada de huelga feminista y manifestaciones, ha indicado que fue un "hecho histórico que cambia el mundo; las mujeres demostramos que si paramos se para el mundo, pero en este momento estamos haciendo avanzar el mundo", ha defendido.

Asimismo, ha destacado que se ha puesto en el foco la necesidad de que a estas alturas del siglo XXI la igualdad entre hombres y mujeres "empiece a ser un hecho", más allá de las leyes, y que sea "real y palpable".

Así, ha abogado por que se rompan los techos de cristal en determinados ámbitos y por que se acaben las fotos únicamente de hombres cuando se hable de poder económico. "Miren si hemos provocado un cambio, que es que ahora no hay nadie en política que no se defina como feminista", ha dicho, excepto "una persona, que es Isabel Bonig". "Fuera de ella, hasta Andrea Levy ha dicho hoy que el PP es feminista y Rajoy llevaba ayer un lazo morado", ha apostillado.

"No hay ningún dirigente en el mundo que no quiera que se le caiga la cara de vergüenza, con la excepción de Bonig que se sitúa en la prehistoria, que no se defina como feminista, y eso es importantísimo", ha recalcado la portavoz del Consell, quien se ha congratulado de que "por fin, se ha instalado la idea de que el feminismo" quiere la igualdad entre hombres y mujeres y cualquier demócrata que crea en los derechos humanos debe estar en ese ámbito.

"HISTÓRICA"

Asimismo, se ha congratulado por que se haya puesto en la agenda pública los temas de igualdad. "Se habla de eso y la gente no está dispuesta a que no sean una realidad estas políticas". Por eso, ha calificado de "histórica" la jornada, con manifestaciones que "desbordaron" todas las ciudades, hasta el punto de que en la València, en la que participó el Consell, se quedaron bloquearon y llegaron a la Plaza de la Virgen donde acababa dando un rodeo por otra calle.

Preguntada por si además servirá para la adopción de medidas concretas, ha subrayado que el Consell no ha dejado de hacerlo en la legislatura, pero ha recordado que las que afectan al mercado laboral son competencia del Gobierno central. "En la parte que nos toca desplegamos todas las medidas de igualdad, pero la legislación corresponde al Congreso. Esperemos que se mejore ya que se han puesto un lazo morado, a ver si también se ponen unas gafas moraditas y empiezan a legislar en este sentido", ha reclamado.