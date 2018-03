Oltra cree que Puig fue "comedido y educado" con el PP en las Corts "para lo que se le puede decir"

9/03/2018 - 14:29

La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que el presidente, Ximo Puig, fue este jueves en la sesión de control en Les Corts "comedido y educado para lo que se les puede decir" a los diputados del PP y niega que su invitación a "desfogarse" a la portavoz 'popular' sea machista: "Que yo sepa, nos desfogamos hombres y mujeres".

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre la invitación a "que se desfoque" que realizó Puig a Isabel Bonig durante la sesión de control. "Aquí se desfoga todo el mundo", ha dicho la portavoz, que ha negado que haya machismo tras esta expresión.

Además, ha indicado que le parece "parece lo más normal del mundo" que Puig pronunciara estas palabras ante el "espectáculo" que montan los 'populares' en los plenos con Bonig al frente: "Es para verlo".

"Obviamente, cuando uno no puede hablar porque no te escuchas ni la voz porque están bramando como si se acabara el mundo, pues le dices que se desfogue y ya contestaré; me parece de lo más normal y educado, porque te entran ganas de decir otras cosas", ha aseverado.

Oltra ha remarcado que los diputados del grupo popular "insultan, chillan" y si eso lo hiciera una clase "el profesor los echa a todos a la calle, pero como es el parlamento no se puede hacer eso".

Así, aunque ha defendido una dinámica parlamentaria "viva", ha asegurado que los 'populares' han llegado a "unos extremos de desubicación que no se pueden soportar" y, además, "en algún momento tampoco sabes si quieren contestación o simplemente estar allí montando lo que montan".

Ha invitado a los 'populares' a "mirarse un poco el comportamiento" porque "vaya ejemplo están dando de moderación y de partido de gobierno", para agregar: "Después a algunos nos tachan de radicales y antisistema".

A su juicio, la actitud del grupo popular "solo se puede calificar de hooliganismo" y "en una cancha de deporte estaría más o menos bien, aunque algunos insultos también estarían de más, pero en un parlamento es para verlo".