Femtalent alerta de la brecha digital de género y premia a iniciativas que la combaten

9/03/2018 - 14:42

El foro Femtalent, que reúne a mujeres de todo el mundo que lideran proyectos científicos y tecnológicos, ha alertado este viernes de la brecha digital y de género, y han premiado a 18 iniciativas, personas y organizaciones por su compromiso para promover la igualdad de oportunidades y el talento femenino.

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barcelona, que ha promovido el encuentro a través de Barcelona Activa, ha detallado en un comunicado que las chicas representan un 6% en las matrículas de los ámbitos de informática y comunicación de Formación Profesional (FP), y sólo un 13% de los inscritos en carreras tecnológicas son mujeres.

La participación de las mujeres en el sector de la Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se acerca al 35% del total de la población asalariada en este ámbito, "lo que supone poco más de una tercera parte y, por tanto, todavía está lejos de una sector paritaria".

El foro, que ha inaugurado la alcaldesa, Ada Colau, pretende dar visibilidad a mujeres referentes en estos ámbitos que "han roto el techo de cristal, han hecho carrera en un ámbito tradicionalmente masculinizado" y pueden ser un modelo para despertar vocaciones científicas y tecnológicas en mujeres jóvenes.

Colau ha abierto la décima edición de este foro, junto a la directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel; la directora de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mara; la directora ejecutiva del Institut Català de les Dones, Núria Ramon, y la responsable de la International Association of Science Parks and Areas of Innovations (Iasp) Ebba Lund.

PREMIADOS

Por este motivo, ha premiado a personas y organizaciones que trabajan para promover la igualdad de oportunidades y el talento femenino, con cinco categorías, entre las que figura la de talento emergente, que ha reconocido a la investigadora de postdoctorado del Institut Català d'Investigació Química (Iciq) Mabel Torrens; la CEO de Mosaic Biomedicals, Judit Anido, y la fundadora de Valkiria Hub Events, Yolanda Triviño.

El premio por trayectoria profesional ha sido para la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé; la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, y la socia directora de Optimum Rosa Ortuño.

El de Organización con valores Femtalent ha premiado a la empresa Proteodesing, la Fundació Vicki Bernadet y el Equip Sènior Femeí del Club Futbol Sala Eixample, mientras que el de Innovación ha sido para la iniciativa Wonder Ponder, la empresa Hola Luz y el proyecto Noies al Lab.

El de comunicación ha recaído en el Observatori de les dones als Mitjans de Comunicació; a la directora de Món Editorial, Laura Pons, y la periodista Neus Bonet, mientras que el especial del décimo aniversario del foro ha reconocido a la Cooperativa Sulábatsu, el proyecto 1hour4girls y la iniciativa Ciencia y Tecnología en Femenino.