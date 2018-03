De la Torre dice que se "esforzará" en cambiar la opinión de vecinos que se oponen al metro al Civil

9/03/2018 - 15:05

Invita a PSOE y Cs a hablar con la Junta para hacer una "alianza" y llevarlo hasta la zona del Hospital Civil soterrado

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este viernes que, por su parte, se "esforzará" en que "se pueda cambiar la posición de los vecinos" que no son partidarios de llevar el metro en superficie al entorno del Hospital Civil, pero ha dejado claro que "hasta ahora no ha sido posible". Además, ha vuelto a dejar claro que lo que hay que hacer, en primer lugar, es terminar la obra de Vialia-Guadalmedina, "que está parada durante años, que crea problemas a la ciudad y al propio metro y cumplir la parte que queda hacia la Alameda".

Así se ha pronunciado De la Torre tras ser preguntado por las declaraciones de los portavoces municipales de PSOE y Ciudadanos, Daniel Pérez y Juan Cassá, respectivamente, en las que pedían que el alcalde abandonara el "frentismo".

De la Torre ha hecho hincapié en "el estilo de colaboración" que caracteriza al equipo de gobierno, no sólo con el metro, aludiendo, entre otros, a la firma que desbloqueó la financiación del Banco Europeo de Inversiones y que posibilitó que se abriera el suburbano, sino también a las tecnocasas o el apoyo con el futuro hospital anunciado por la Junta.

El alcalde, de igual modo, ha dejado claro que no está en contra del metro, pero lo apoya en superficie "donde tiene lógica", asegurando, que en la zona del Civil "hay que hacerlo bajo tierra". En este punto, ha hecho referencia a lo ocurrido en Sevilla, donde "se está preocupando la Junta y el Ayuntamiento de ir al Ministerio de Fomento y pedir ayuda para hacer nuevas líneas bajo tierra" y "aquí habrá que hacer algo parecido".

Por ello, ha invitado tanto a Daniel Pérez como a Juan Cassá a que "hablemos en esos términos". "Podemos, por qué no, buscar una alianza con la Junta para hacer igual que se plantea en Sevilla, para cuando pueda hacerse, no digo que tenga que hacerse de inmediato", ya que, como ha incidido "eso si lo admiten los vecinos de la zona y eso sería la línea cuatro que estaba prevista en el convenio firmado".

De la Torre ha señalado, por otro lado, el acuerdo en forma de protocolo que se firmó el año 2013, y donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "hablaba de que no se podía hacer sin contar con la opinión favorable de los vecinos" y ha reiterado que "eso ha estado pesando a lo largo de estos años".

Ha dicho también que ha acudido a reuniones "donde no ha estado presente siempre la Junta, pero sí he estado yo en ellas, donde la postura de los vecinos ha sido contraria". "No me he encontrado a nadie, puede que a una persona, a favor del metro en superficie y la Junta cuando ha estado lo ha podido comprobar". Al respecto, ha incidido en que "tenemos que procurar que eso no sea así, pero hoy es así", añadiendo, además, que ese proyecto cuenta con "los problemas que genera a la Empresa Malagueña de Transporte (EMT)".

Por otro lado, el alcalde ha comentado que se ha reunido con Javier Pérez Fortea, de la concesionaria de Metro Málaga, "donde justamente, se ha hablado de la necesidad de sumar esfuerzos entre el metro por una lado y la EMT".

"Eso --ha continuado-- es lo que hay que hacer, una alianza del transporte público, pero no poner en marcha acciones que van en contra del transporte público que ya existe y lo dijimos en todos los días previos a la firma de ese protocolo".

Paralelamente, ha añadido, han llevado a cabo reuniones "en esa línea de colaboración que se pide, que siempre hacemos, colaboración leal desde el plano institucional" para que la EMT, el Consorcio de Transportes de ámbito metropolitano "puedan ver la fórmula de poder apoyar el autobús con el metro que llega a la terminal de la Universidad para poder ir al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). "Ese tema tiene un consenso entre el consorcio del transporte público y nosotros", ha dicho.

Para De la Torre, "ese es el mecanismo, ir sumando, e ir colaborando", pero, ha reiterado, "no poner en marcha operaciones que rompen el funcionamiento del transporte público correspondiente".

También sobre la rueda de prensa de los portavoces socialista y de Ciudadanos ha recordado que "se van a hablar de esto donde hay un metro en superficie que yo defendí en su día que fuera así", porque "hay una avenida de mucha anchura", recordando que la Universidad no era partidaria de que así fuera. También ha incidido en que "queda por resolver bien el cruce en la zona del Clínico donde ha habido más de un accidente", aludiendo, al respecto, a un propuesta de una rotonda.

"Donde es viable lo hemos defendido", ha dicho, "y su continuidad de metro al PTA que está prevista y firmada, desde 2003, y el estudio de interés metropolitano también, no así lo del Civil, que surgió al final como una alternativa a lo que se quería hacer en superficie a la Alameda e insisto desbloqueó la financiación del BEI". "Lo apoyamos donde tiene lógica, allí lo que hay que hacerlo es bajo tierra", ha señalado.