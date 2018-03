El PSOE acusa al alcalde Ballesta de "ser como el caballo de Atila con el transporte en el municipio"

9/03/2018 - 15:15

El Grupo Municipal Socialista ha acusado este viernes al alcalde de Murcia, José Ballesta, de "ser como el caballo de Atila con el transporte en el municipio de Murcia", ya que en sus diferentes cargos, como consejero responsable de Transporte y como alcalde, "solo se ha encargado de restringir líneas de autobuses y recortar este servicio público con el consiguiente perjuicio que eso supone para los vecinos, sobre todo para quienes viven en pedanías alejadas y en zonas de huerta".

MURCIA, 9 (EUROPA PRESS)

En este sentido, el concejal Juan Vicente Larrosa, que ha ofrecido hoy una rueda de prensa con los representantes socialistas en Aljucer, Ainhoa Sánchez; Gea y Truyols, Jenifer Pérez, y San Ginés, Jesús Pintado, ha criticado la supresión, "de manera unilateral por parte de la empresa concesionaria", de las líneas 45 y 18, que afectan también a El Palmar, Avileses, Sucina y Baños y Mendigo, además de las pedanías citadas.

"Llevamos diez días asistiendo a películas de ciencia ficción, a proyectos magníficos que solo están en la cabeza del PP, porque pertenecen a la realidad virtual, mientras la realidad de la calle, la de los miles de vecinos de nuestro municipio es que cada vez tienen menos servicios, en ocasiones, como ahora, con la excusa de que no son rentables, sin embargo, un servicio público no debe buscar la rentabilidad, sino cumplir con los ciudadanos", ha declarado Larrosa.

Asimismo, ha asegurado que "una empresa concesionaria, que ha informado de la supresión de las líneas con un escueto comunicado, no puede tomar estas decisiones que perjudican a los vecinos, menos aún que el Ayuntamiento se quede mirando como si no fuera su responsabilidad y sin informar jamás en la Mesa del Transporte" y ha añadido que el papel del Consistorio es el silencio, por tanto, "quien calla otorga, de manera que entendemos que si se suprimen estas líneas, no podemos esperar que se amplíen y se pongan en marcha otras solicitadas, como la 1, 91, 39 y 7, ni por supuesto, el bono único, porque ya sabemos que la empresa concesionaria, con la connivencia del PP, busca rentabilidad".

Por tanto, Larrosa anuncia que abandonará la Mesa de Transporte, siempre que no se recule y se mantengan las líneas 45 y 18, y que el PSOE estará junto a los vecinos en las movilizaciones que organicen.

Por su parte, la alcaldesa pedánea de Aljucer ha destacado que en septiembre de 2012 ya se suprimió la línea 61 y "como compensación nos dejaron la 18, que ahora desaparece, dejando sin servicio a una zona de huerta donde viven principalmente personas mayores, que necesitan el autobús para, por ejemplo, ir al centro de salud".

El alcalde pedáneo de San Ginés se ha referido a la línea 1, cuyas frecuencias se han reducido y ha recordado que hay usuarios discapacitados que se quedan sin transporte con la eliminación de la 18.

Además, la representante socialista de Gea y Truyols ha denunciado que su pueblo en concreto, pero afecta a todo el campo de Murcia, se queda sin transporte público al desaparecer la línea 45.

Larrosa ha concluido que "de todo este recorte se derivan dos conclusiones, que los vecinos de pedanías siguen sin interesar al PP y que también le da igual la movilidad sostenible y reducir la contaminación, objetivos que se logran con más y mejor transporte público".