Del Olmo cree que el PSOE "intenta engañar" con la acusación de haber dejado de invertir casi 181 millones

9/03/2018 - 15:12

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha dicho que la Junta "no se queda" con el dinero presupuestado y no invertido, después de que el PSOE haya acusado al Gobierno autonómico de no haber invertido cerca de 181 millones de euros, por lo que considera que el objetivo de os socialistas que "intentan engañar a los ciudadanos" "La Consejería no se queda con ese dinero", ya que lo que se hace es que si no se puede invertir todo lo que se presupuesta, "evidentemente" ese dinero suele ir "a mejorar la sanidad de todos los castellanos y leoneses", ha explicado a los periodistas Del Olmo en respuesta a las críticas del PSOE, que ha cifrado esa cantidad en el 12% de los presupuestos.

Las críticas socialistas son "engañosas", y ha dicho que ese dinero "no se queda en un cajón", ya que se ha destinado a "la mejora de los servicios sanitarios, que hasta el final del año siguen gastando, porque no se puede parar de prestar esa asistencia sanitaria y normalmente tiene esa finalidad".

"Lo siento, pero bueno, ya les conoce todo el mundo", ha dicho la consejera de Economía en la inauguración de la un centro de trabajo de la empresa Vector ITC Group, que con 25 puestos de trabajo será la sede de su centro europeo de excelencia en inteligencia artificial.