Okuda hace estallar de color el Centre del Carme con un centenar de obras inspiradas en cultura clásica

9/03/2018 - 15:12

"Me voy a llevar a Valencia en mi corazón, porque es la exposición en museo más grande que he hecho", afirma el artista

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El artista Okuda San Miguel, creador junto a los maestros falleros Latorre y Sanz de la Falla del Ayuntamiento en 2018, llena el Centre del Carme de València de color con la exposición 'The Multicolored Equilibrium Between Animals and Humans', que reúne más de un centenar de obras, algunas de ellas inéditas, inspiradas en la cultura clásica reinterpretada a través de su perspectiva de "surrealismo pop".

La muestra, que ha sido presentada este viernes por el artista junto al director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, y el concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Pere Fuset, estará abierta al público desde hoy hasta el 27 de mayo.

Pérez Pont, que ha calificado al artista como una "figura internacional de arte urbano", ha reivindicado que desde el Centre del Carme están trabajando para "romper las barreras" que distancian a la ciudadanía de los lenguajes contemporáneos, así como introducir las nuevas expresiones artísticas en el imaginario colectivo.

"Nos sentimos cómodos al establecer un efecto espejo entre lo que sucede en la calle y lo que sucede en el centro de arte, cómo dialoga, cómo se vincula y cómo se generan confluencias entre ambos espacios", ha sostenido.

La muestra, la más extensa del artista en un museo a día de hoy y que recorre los últimos nueve años de la carrera artística de Okuda, cuenta con más de un centenar de piezas procedentes tanto de su fondo de catálogo como de diferentes exposiciones, museos o colecciones privadas, ocupa 600 metros cuadrados de la Sala Ferreres y su amplitud permite a Okuda mostrar lo que ha sido su evolución como creador y también experimentar con las posibilidades del propio espacio que la aloja.

"Las formas geométricas y coloristas de Okuda dialogan y se funden con la singular arquitectura del espacio y lo cubren de una nueva piel de más de 600 metros cuadrados", ha indicado Pérez Pont.

El artista, por su parte, ha asegurado que se va a llevar València en su "corazón", ya que se trata de la exposición en museo más grande que ha hecho hasta la fecha, además de la pieza en 3D más grande -- la Falla del Ayuntamiento--.

PIEZAS NUNCA EXPUESTAS

'The Multicolored Equilibrium Between Animals and Humans' combina tanto formatos tradicionales, como lienzos, vidrieras, esculturas o fotografía, algunas de ellas nunca antes expuestas; como sorpresas en forma de cajas de luz, 'mappings' o 'drippings', además de una muestra gráfica sobre el proceso de creación de la Falla del Ayuntamiento, una réplica del ninot creado para la ocasión o una sala dedicada al festival 'Burning Man'.

Entre las esculturas, destaca 'Kaos Star', una colorida estrella de 400 kilos que preside la muestra y que es la escultura más grande presentada en la exposición, que está acompañada por una caja de luz.

"Las obras más antiguas dan sentido a las más nuevas", ha explicado Okuda, que pretende que los asistentes viajen desde sus inicios orgánicos hasta la posterior y paulatina introducción de formas geométricas, o desde un surrealismo de corte más clásico, dominado por los cuerpos grises --"lo analógico"--, hacia una geometría multicolor en la que cobran presencia las formas animales --"lo digital"--.

A través de las nueve estancias del Centre del Carme, Okuda, que se define como un artista de "surrealismo pop" --una mezcla entre surrealismo y pop art--, muestra sus inicios como graffitero, explora y experimenta con la tecnología, combina la calle y el estudio en los murales y trata de poner "al mismo nivel" a animales y seres humanos.

Asimismo, busca trasladar la calle al museo con un mural en las paredes de la sala, siempre con un lenguaje "único y muy característico, que gusta a todos", ha asegurado su equipo Ink and Movement.

OKUDA SE "SUBE A LA GRÚA"

Okuda será uno de los que el sábado se "suba a la grúa" para pintar algunas de las partes de la Falla del Ayuntamiento, que se plantará hoy, junto con una representación del mundo fallero, componentes del Junta Central Fallera (JCF), la Corte de Honor y otras personalidades de la cultura y la fiesta, que tendrán la "oportunidad" de colaborar en esa pintada de la falla, según ha explicado Fuset.

Por ello, el artista ha animado a los valencianos a que les ayuden a pintar de un determinado color la parte de abajo de la Falla del Ayuntamiento, formada por cuadrados, siempre "con orden".

En este sentido, Okuda se ha mostrado con "muchísimas ganas" de vivir la fiesta, ya que se trata de la pieza en 3D más grande que expone en el espacio público.