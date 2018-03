La oposición increpa a Carabante que no actuara antes para solucionar el problema del amianto, del que era "conocedor"

9/03/2018 - 15:20

Podemos critica que Metro "no ha hecho nada hasta que no han tenido a un enfermo terminal delante de las narices".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de la oposición --PSOE, Ciudadanos y Podemos-- ha increpado este viernes al consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, que no haya actuado antes para solucionar el problema del amianto detectado en trenes e instalaciones del suburbano y le han culpado de "ocultarlo" y de "conocerlo" antes de febrero de 2017.

Carabante ha comparecido este viernes en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Cámara regional para informar de la presencia de amianto en trenes y estaciones del suburbano, así como de las gestiones que se han tomado para eliminarlo; a instancias de Podemos y PSOE.

El primero en intervenir ha sido el diputado de Ciudadanos Juan Rubio, que le ha espetado a Carabante que la responsabilidad se asume tanto con la "actual" como con la "pasada". "Le pido respeto a los trabajadores que han estadios sufriendo las consecuencias. No oculten la información, y es que, hay tantos temas que es difícil y nos faltan comisiones y comparecencias. Le pido respeto a la empresa y respeto a esta Cámara y los representantes", ha incidido.

Así, Rubio ha afeado al consejero delegado que dos años y medio después hayan comenzado a tomar medidas con un plan de información y formación a los trabajadores. "¿Por qué no se pusieron las pilas los dos años y medio anteriores y ahora sí? ¿Por qué se ha esperado a la multa y al informe de la inspección para empezar a informar a los trabajadores? ", le ha cuestionado el diputado de la formación naranja al consejero delegado de la compañía.

Por su parte, el diputado de Podemos Alejandro Sánchez ha asegurado que esta cuestión no ha sido "politizada", como ha señalado Carabante durante su intervención, porque es una "cuestión gravísima que se tiene que solucionar". "Nosotros lo que pedimos es que la empresa, la Comunidad y la Consejería ponga todos los medios que tiene para solucionarlo lo antes posible, y no han hecho nada hasta que han tenido el problema delante, hasta que no han tenido ustedes a un enfermo terminal delante de las narices", ha lamentado Sánchez.

Hay un censo desde el año 2003 donde se determina que convoyes tienen amianto, por lo que, a juicio del diputado de Podemos, es "imposible" que Carabante conociera la presencia de este material sólo desde febrero desde 2017.

"Es una contradicción permanente y eso es lo que provoca alarma social; porque ponerse mascarillas fue el protocolo hasta que la inspección no les ha exigido el protocolo debido, y no han hecho los deberes. Los sindicatos venían reclamando esto desde hace tiempo y usted será responsable desde hace 15 meses como consejero delegado, pero ya estaba en el Consejo de administración en el año 2011 --cuando era viceconsejero de Transportes--", ha criticado Sánchez.

Así, el parlamentario de la formación morada le ha pedido a Carabante que le explique cuáles eran los protocolos anteriores que siguieron los trabajadores a febrero de 2017 con la presencia de amianto. "No creo que un hombre trabajador viera una pieza y pudiera detectarlo y dijera vaya, aquí hay amianto", ha ironizado.

El diputado socialista Daniel Viondi ha tachado de "relato ausente", que demuestra que su Gobierno y todos los predecesores del PP "han incumplido la normativa en el tratamiento del amianto".

Así, en la misma línea que el resto de diputados le ha espetado que sólo haya hecho un relato desde 2017, cuando desde 2003 existen los informes de presencia de amianto en las instalaciones de Metro.

"¿Quién se lo comunicó a usted, quien dentro de la dirección de Metro le comunicó la presencia de amianto? ¿No conocía el informe del 2003, cuando ha sido conocido, le han estado ocultando a usted información?", le ha cuestionado el diputado socialista.

Además, Viondi ha criticado el consejero delegado "no han hecho absolutamente nada" hasta que esta noticia "se ha publicado en los medios de comunicación y "todas las medidas que ha hecho durante los meses no son ciertas, las ha hecho después de que actuara la Fiscalía".

"Ha ido ocultando el problema para que ni la opinión pública ni los trabajadores tuvieran conciencia de ello. Además, cuando se vendieron los trenes con amianto a Argentina usted fue viceconsejero de Transportes y me gustaría que me aclarara dónde estaba usted el día que se aprobó la venta de los trenes de amianto", ha solicitado el diputado socialista.

"SEMBRAR EL CAOS"

Por último, el diputado del PP José Luis Fernández Quejo ha incidido, al igual que Carabante, que el amianto está "en todas partes" y ha abogado porque se espere a las conclusiones de la Fiscalía "antes de crear una Comisión de Investigación de Metro".

Por otro lado, Fernández Quejo ha afeado al sindicato de maquinistas de Metro que no estén transmitiendo "tranquilidad" a los usuarios y trabajadores sobre esta cuestión, como, a su parecer, "sí hizo el sindicato de los trabajadores de Cercanías".

"El consejero delegado en un año ha tomado 98 actuaciones y se ha trabajado infinitamente más que anteriormente. Que no digan las cosas que no son, porque ha quedado claro que las cosas se han hecho con transparencia y sin sembrar el caos como pretenden ustedes", ha finalizado el popular.